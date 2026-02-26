Την αναθεώρηση της απόφασης της Deutsche Welle να τερματίσει τη λειτουργία της ελληνόφωνης σύνταξης ζητούν, με κοινή επιστολή προς το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, βουλευτές από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και ο επικεφαλής του παραρτήματος του Ιδρύματος Konrad Adenauer στις δύο χώρες. Οι υπογράφοντες τονίζουν τη σημασία της υπηρεσίας στις σχέσεις της Γερμανίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες, όπως αναφέρουν, «είναι ακρογωνιαίοι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή».

Οι Τάσος Χατζηβασιλείου (βουλευτής Σερρών), Φίλιππος Φόρτωμας (βουλευτής Κυκλάδων) και ο Κύπριος βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης, μαζί με τον Μάριαν Βεντ, επικεφαλής του Ιδρύματος Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ζητήσουν την πολιτική επανεξέταση της προγραμματισμένης διακοπής της ελληνόφωνης σύνταξης της Deutsche Welle από την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έθεσαν ήδη το θέμα στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Γιούλια Κλέκνερ, καθώς και σε υπουργούς και βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, στο περιθώριο του συνεδρίου του CDU που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη.

Η σημασία της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle

Στην επιστολή προς τη Bundestag υπογραμμίζεται ότι «η Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle λειτουργεί από το 1964 και έχει διακριθεί για την ανεξάρτητη, αξιόπιστη και ευρωπαϊκά προσανατολισμένη δημοσιογραφία της». Όπως επισημαίνεται, η υπηρεσία υπήρξε επί δεκαετίες σταθερή πηγή ενημέρωσης για το ελληνικό και κυπριακό κοινό, καθώς και για την πολυπληθή ελληνική διασπορά στη Γερμανία.

Η επιστολή αναφέρει ακόμη ότι «η παρουσία της συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόσβαση σε ελεύθερη πληροφόρηση σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, ενώ λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αντικειμενική ενημέρωση». Παράλληλα, σημειώνεται πως η DW εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο για τον ρόλο της Γερμανίας ως αξιόπιστου εταίρου και φωνή υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Ανησυχία για τις συνέπειες του κλεισίματος

Οι υπογράφοντες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη διακοπή του ελληνόφωνου προγράμματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια απόφαση περικοπών. Όπως αναφέρουν, «θα αποδυναμώσει ένα εργαλείο επικοινωνίας και διαλόγου που έχει παγιωθεί στη συνείδηση του κοινού επί δεκαετίες».

Επιπλέον, τονίζουν ότι «σε συνθήκες αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και διάδοσης της παραπληροφόρησης, η ισχυρή παρουσία ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, ιδίως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είναι ζήτημα προτεραιότητας». Υπογραμμίζουν επίσης πως «η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σημαντικοί εταίροι για τη Γερμανία και ακρογωνιαίοι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή».

Έκκληση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Απευθυνόμενοι στους Γερμανούς βουλευτές, οι συντάκτες της επιστολής σημειώνουν ότι η Deutsche Welle αποτελεί σημαντικό εργαλείο της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. «Με τη γλωσσική της ποικιλία, είναι έκφραση της γερμανικής δέσμευσης για διεθνή συνεννόηση, δημοκρατική σταθερότητα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η επιστολή καταλήγει με την επισήμανση ότι «η διατήρηση του ελληνικού προγράμματος θα αποτελούσε ένδειξη αλληλεγγύης, αξιοπιστίας και συνεχιζόμενης δέσμευσης της Γερμανίας στην ενωμένη Ευρώπη». Όπως σημειώνεται, «σε μια εποχή αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων, το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση των συμμαχιών· η διακοπή λειτουργίας του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle κλονίζει και αποδυναμώνει όλα όσα χτίσαμε μαζί».