H Χίλαρι Κλίντον κατέθεσε σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής που εξετάζει τις φερόμενες σχέσεις της ίδιας και του συζύγου της με τον Τζέφρι Έπστιν, ωστόσο η διαδικασία διακόπηκε αιφνιδίως μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας από τη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λορίν Μπέμπερτ από το Κολοράντο φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία της πρώην υπουργού Εξωτερικών στον ακροδεξιό σχολιαστή Μπένι Τζόνσον. Ο τελευταίος την ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ως πηγή τη βουλευτή.

Σύμφωνα με τον Νικ Μέριλ, σύμβουλο του ζεύγους Κλίντον, η διαδικασία στην Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης ανεστάλη μέχρι να διερευνηθεί η προέλευση της φωτογραφίας. Όπως δήλωσε στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, πρέπει να αποσαφηνιστεί «για ποιον λόγο είναι δυνατόν τα μέλη του Κογκρέσου να παραβιάζουν τους κανόνες» της Βουλής.

Αν και η ακρόαση διεξάγεται χωρίς δημοσιότητα, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων της Κλίντον αναμένεται να δημοσιοποιηθεί, πιθανότατα αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετά και την κατάθεση του Μπιλ Κλίντον.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα