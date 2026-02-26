H Χίλαρι Κλίντον κατέθεσε σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής που εξετάζει τις φερόμενες σχέσεις της ίδιας και του συζύγου της με τον Τζέφρι Έπστιν, ωστόσο η διαδικασία διακόπηκε αιφνιδίως μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας από τη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λορίν Μπέμπερτ από το Κολοράντο φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία της πρώην υπουργού Εξωτερικών στον ακροδεξιό σχολιαστή Μπένι Τζόνσον. Ο τελευταίος την ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ως πηγή τη βουλευτή.

Σύμφωνα με τον Νικ Μέριλ, σύμβουλο του ζεύγους Κλίντον, η διαδικασία στην Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης ανεστάλη μέχρι να διερευνηθεί η προέλευση της φωτογραφίας. Όπως δήλωσε στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, πρέπει να αποσαφηνιστεί «για ποιον λόγο είναι δυνατόν τα μέλη του Κογκρέσου να παραβιάζουν τους κανόνες» της Βουλής.

Αν και η ακρόαση διεξάγεται χωρίς δημοσιότητα, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων της Κλίντον αναμένεται να δημοσιοποιηθεί, πιθανότατα αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετά και την κατάθεση του Μπιλ Κλίντον.