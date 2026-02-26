Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague (26/2, 21:45, Novasports Prime), με το παιχνίδι να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πριν ακόμη από το τζάμπολ, ο Τι Τζέι Σορτς φρόντισε να δώσει το δικό του… χρώμα στην αναμέτρηση. Ο εκρηκτικός γκαρντ, που την περασμένη σεζόν εντυπωσίασε φορώντας τη φανέλα των Παριζιάνων, επισκέφθηκε το πρωινό shoot-around της γαλλικής ομάδας για να συναντήσει παλιούς γνώριμους.

Τα χαμόγελα και οι θερμές αγκαλιές κυριάρχησαν στα μεταξύ τους τετ α τετ, σε ένα όμορφο στιγμιότυπο πριν από τη μεταξύ τους «μάχη» στο παρκέ.

Δείτε εδώ το VIDEO: