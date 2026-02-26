Αρχαιολόγοι στην Τουρκία αποκάλυψαν μια εξαιρετικά καλοδιατηρημένη τοιχογραφία του 3ου αιώνα μ.Χ., η οποία απεικονίζει τον Ιησού Χριστού ως τον «Καλό Ποιμένα». Το εύρημα χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της πρώιμης χριστιανικής περιόδου στην Ανατολία.

Η τοιχογραφία εντοπίστηκε τον Αύγουστο σε υπόγειο τάφο κοντά στο Ιζνίκ, περιοχή με ιστορική σημασία για τον Χριστιανισμό, καθώς εκεί υιοθετήθηκε το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας το 325 μ.Χ. Η ανακάλυψη συνέπεσε χρονικά με την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην πόλη, στο πλαίσιο του πρώτου του ταξιδιού στο εξωτερικό.

Ο τάφος στο χωριό Χισαρντέρε χρονολογείται στον 3ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία οι χριστιανοί εξακολουθούσαν να διώκονται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η τοιχογραφία απεικονίζει έναν νεαρό, άτριχο Ιησού, ντυμένο με ρωμαϊκή τόγκα, να μεταφέρει έναν τράγο στους ώμους του. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για μία από τις σπάνιες απεικονίσεις στην Ανατολία όπου ο Χριστός παρουσιάζεται με καθαρά ρωμαϊκά χαρακτηριστικά.

Το μοτίβο του Καλού Ποιμένα

Πριν καθιερωθεί ο σταυρός ως το κατεξοχήν σύμβολο του Χριστιανισμού, το μοτίβο του Καλού Ποιμένα εξέφραζε την πίστη, την προστασία και τη θεία καθοδήγηση. Στην Ανατολία έχουν εντοπιστεί ελάχιστα τέτοια παραδείγματα, με το εύρημα του Χισαρντέρε να ξεχωρίζει ως το καλύτερα διατηρημένο.

Η επικεφαλής αρχαιολόγος Γκιουλσέν Κουτμπάι χαρακτήρισε το έργο ως «ίσως το μοναδικό δείγμα του είδους του στην περιοχή». Οι τοίχοι και η οροφή του στενού τάφου φέρουν διακοσμήσεις με πουλιά, φυτικά μοτίβα και πορτρέτα ευγενών ανδρών και γυναικών συνοδευόμενων από υπηρέτες.

Ο αρχαιολόγος του Μουσείου Ιζνίκ, Ερέν Ερτέν Ερτέμ, σημείωσε ότι οι τοιχογραφίες αποτυπώνουν «τη μετάβαση από τον ύστερο παγανισμό στον πρώιμο Χριστιανισμό, παρουσιάζοντας τους νεκρούς να οδηγούνται στην άλλη ζωή με θετικό και αξιοπρεπή τρόπο».

Τα ευρήματα της ανασκαφής

Κατά την ανασκαφή εντοπίστηκαν σκελετοί πέντε ατόμων, ανάμεσά τους δύο νεαροί ενήλικες και ένα βρέφος περίπου έξι μηνών. Τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι ο τάφος ανήκε σε οικογένεια υψηλής κοινωνικής θέσης.

Η Ανατολία υπήρξε καθοριστικός τόπος για τη χριστιανική ιστορία. Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό, ο Άγιος Ιωάννης έζησε τα τελευταία του χρόνια στην Έφεσο, ενώ η Παναγία πιστεύεται ότι πέρασε εκεί τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.