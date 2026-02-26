Δύο ανήλικες μαθήτριες από την Αθήνα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Οι μαθήτριες, ηλικίας 15 και 16 ετών, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο κορίτσια εντοπίστηκαν υπό την επήρεια μέθης και μεταφέρθηκαν σε νοσηλευτικό ίδρυμα για παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το αλκοολούχο ποτό είχε προμηθευτεί νωρίτερα ένας 17χρονος συμμαθητής τους. Ο ανήλικος αγόρασε το ποτό από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Μοναστηρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες το βράδυ η 24χρονη υπάλληλος του συγκεκριμένου καταστήματος, καθώς φέρεται να πούλησε το αλκοόλ στον 17χρονο.