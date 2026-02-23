Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 7χρονος στο Ρέθυμνο, μετά από σοβαρό περιστατικό κατά το οποίο κατανάλωσε αλκοόλ αντί για βυσσινάδα σε κατάστημα εστίασης, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, η οικογενειακή έξοδος του Σαββάτου (21.02.2026) εξελίχθηκε σε εφιάλτη, όταν ο μικρός ήπιε κατά λάθος ποτό με αλκοόλ που του σερβιρίστηκε ως χυμός βύσσινο.

Οι γονείς, αντιλαμβανόμενοι άμεσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η κατάσταση του 7χρονου σταθεροποιήθηκε και πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η οικογένεια επισκέφθηκε το κατάστημα και ο ανήλικος παρήγγειλε έναν χυμό βύσσινο. Το χρώμα του ποτού μπέρδεψε τους γονείς, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ότι περιείχε αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση τόσο στους γονείς όσο και στο προσωπικό του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και οι χειρισμοί του προσωπικού, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.