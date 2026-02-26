Να βγει από τη φυλακή επιθυμεί η Ρούλα Πισπιρίγκου, καταδικασμένη για τις δολοφονίες των τριών της παιδιών επικαλούμενη λόγους υγείας. Όπως γνωστοποίησε η δικηγόρος της η ίδια θα ζητήσει να βγει από τις φυλακές επικαλούμενη πρόβλημα υγείας το οποίο κάνει τη ζωή της στη φυλακή… ακόμα πιο δύσκολη.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου που έγινε πρωταγωνίστρια σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες αστυνομικές υποθέσεις – θρίλερ των τελευταίων δεκαετιών, αναμένεται να περάσει από ειδική επιτροπή το επόμενο διάστημα για να αποφασιστεί αν θα της πιστοποιηθεί ποσοστό αναπηρίας άνω του 70% σύμφωνα με το MEGA. Αν αυτό καταστεί εφικτό θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με «βραχιολάκι».

Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της

Η Ρούλα Πισπιρίγκου ισχυρίζεται ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα των φυλακών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή, η κατάστασή της yυγείας της επιδεινώνεται στο πέρασμα του χρόνου λόγω αυτοάνοσου νοσήματος που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου ουδέποτε ομολόγησε τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε. Είναι αισιόδοξη ότι στο Εφετείο θα δικαιωθεί. Το θρίλερ του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε η υπόθεσή της, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αναφέρει χαρακτηριστικά το περιβάλλον της.

Πόσο πιθανό είναι να βγει από τη φυλακή;

Αν το ιατρικό πόρισμα, πιστοποιήσει ότι η αναπηρίας είναι άνω του 70-75%, τότε η νομική εκπρόσωπός, αναμένεται να κάνει χρήση των διατάξεων 497 και 105 του Ποινικού Κώδικα, ζητώντας την αντικατάσταση της κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Με άλλα λόγια, αν τα ΚΕΠΑ δώσουν την πιστοποίηση, η Ρούλα Πισπιρίγκου θα επιδιώξει την αποφυλάκιση με όρους και την κατ’ οίκον έκτιση της υπόλοιπης ποινής με «βραχιολάκι».

Παρόλα αυτά, νομικές πηγές αναφέρουν σύμφωνα με το newsit.gr ότι το σενάριο αυτό είναι αρκετά δύσκολο, ακόμα και σε διαπιστωμένη σοβαρή αναπηρία (άνω του 80%), με δεδομένο ότι η 36χρονη έχει καταδικαστεί για τριπλή δολοφονία και των τριών παιδιών της.

Υπενθυμίζεται ότι οι δευτεροβάθμιες δίκες της Ρούλας Πισπιρίγκου, για τις δολοφονίες της 9χρονης Τζωρτζίνας, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας έχουν αναβληθεί για Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο 2026, αντίστοιχα. Η καταδικασμένη σε ισόβια κάθειρξη για καθεμία από τις τρεις ανθρωποκτονίες, επιμένει μέχρι και σήμερα ότι είναι αθώα και ότι τα παιδιά της «έφυγαν», είτε από παθολογικά αίτια, είτε από ιατρικό λάθος.