Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου Βάσω Πανταζή, είχει αναφερθεί στην επιδείνωση της υγείας, εξηγώντας ότι ο ερυθηματώδης λύκος «παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά».

Όπως είχε δηλώσει η κ. Πανταζή, η κατηγορούμενη «έχει χάσει πάνω από 30 κιλά και υποφέρει από πολύ έντονους πόνους. Κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο» είχε αναφέρει η κ. Πανταζή.

Όσον αφορά το νομικό σκέλος της υπόθεσης, το δεύτερο Εφετείο που αφορά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026, με τη δικηγόρο της να εκφράζει την πεποίθηση ότι τότε θα υπάρξει «σημαντική ανατροπή στην υπόθεση».