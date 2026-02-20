Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε λίγο μετά τις 8:30 το πρωί στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, όπου ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τους θανάτους των δύο παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας.

Η κατηγορούμενη εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και εμφανώς υποβασταζόμενη, καθώς περπατούσε με δυσκολία. Αστυνομικοί τη συνόδευσαν μέχρι την αίθουσα του δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσέλευσή της.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, απόφαση που τώρα επανεξετάζεται σε δεύτερο βαθμό.

