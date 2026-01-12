Στις 18 Σεπτεμβρίου θα καθίσει ξανά στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας η Ρούλα Πισπιρίγκου προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας για την οποία έχει κριθεί ενοχή και έχει τιμωρηθεί με ισόβια κάθειρξη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε σήμερα. Στη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας, η πλευρά της κατηγορούμενης μητέρας ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει άμεσα η δίκη. Το δικαστήριο μετά από σχετική εισαγγελική εισήγηση αποφάσισε την αναβολή.

Το «παρών» στο δικαστήριο δήλωσε ο πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.

Σε πρώτο βαθμό η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της κόρης της Τζωρτζίνας ,ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η άφιξη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Εφετείο (video)