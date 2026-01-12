Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, όπου ξεκινά η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί για τη σημερινή ημερομηνία, 12 Ιανουαρίου, ώστε η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή —η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια— να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει τη δικογραφία, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ιδιαίτερα ογκώδης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι σκότωσε την 8χρονη κόρη της, χορηγώντας της μεγάλη δόση κεταμίνης. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία.

Σημειώνεται ότι η 37χρονη έχει καταδικαστεί, επίσης, σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας, με την απόφαση να έχει εκδοθεί τον περασμένο Μάρτιο.