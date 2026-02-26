Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στην οποία και σκοτώθηκαν 57 άτομα, ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι, εξακολουθεί να δίνει κάθε μέρα μάχη ώστε να βελτιώσει τη ζωή του.

Ο 23χρονος φοιτητής είχε μεταφερθεί στο εξωτερικό για νοσηλεία και από τον Μάρτιο του 2025 έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Το παλικάρι που βγήκε ζωντανό από την τραγωδία, δίνει κάθε μέρα έναν Γολγοθά. Ενόψει της επετείου ο πατέρας του Διονύσης Γεωργιάδης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα.

Ο πατέρας του, αναφέρει σύμφωνα με το gegonota.news : «Εύχομαι αυτό το Σάββατο η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του Γεράσιμου».

Επιλέον, μεταξύ άλλων τονίζει: «Η τραγωδία στα Τέμπη μας νουθετεί. Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος δεν έχει τέλος»

«Τρία ολόκληρα χρόνια ο Γεράσιμος αγωνίζεται για τη ζωή του»

Σε δήλωσή του, την οποία έστειλε στα ΜΜΕ ο συνήγορός του, Λουκάς Αποστολίδης, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει:

«Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά. Τρία χρόνια η καρδιά του χτυπά δυνατά. Καθημερινός Γολγοθάς τόσο για το υπέροχο ηρωικό αυτό παλικάρι, όσο και για όλη μας την οικογένεια, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο, να παραμείνει όρθια, δυνατή αλλά και αντάξια των δυσκολιών και του ανείπωτου, ατελείωτου, ανελέητου πόνου, (σωματικού και ψυχικού).

Ως συνήγορος του πατέρα του Γεράσιμου, σας κοινοποιώ τη δήλωσή του, ενόψει της 3ης θλιβερής επετείου.

Πέρασαν τρία χρόνια. Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα. Η τραγωδία στα Τέμπη μας νουθετεί. Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος δεν έχει τέλος.

Τρία ολόκληρα χρόνια ο Γεράσιμος, σε άνιση μάχη, αγωνίζεται για τη ζωή του.

Τρία ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια εξελίσσεται, ένα ατελείωτο ταξίδι σε νοσοκομεία Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής… με μόνη συνοδεία την ελπίδα για ένα ακόμα θαύμα της Παναγίας.

Ένας λεβέντης που σε κάθε στιγμή της ζωής του αγωνιζόταν και αυτό συνεχίζει να κάνει και τώρα. Είναι τρομερά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει.

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται νυχθημερόν στο προσκεφάλι του.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ.

ΙΣΩΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ. ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΙΣΩΣ Ο ΗΧΟΣ, Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ.

ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ.

Καλή Σαρακοστή

και η Ανάσταση του Κυρίου

ας φέρει και την Ανάσταση του Γεράσιμου

Διονύσιος Γεωργ. Γεωργιάδης».