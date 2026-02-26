«Τρία χρόνια από τα Τέμπη, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε», φωνάζουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχασε 16 φοιτητές στην τραγωδία, μαθητές από σχολεία της πόλης και εκπαιδευτικοί είχαν συγκεντρωθεί στο άγαλμα Βενιζέλου, απ’ όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και έπειτα να ξεκίνησε πορεία.

«Οι φοιτητικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή μαθητών, τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, για να δείξουμε ότι η πολιτική που σκότωσε τους 56 συνανθρώπους μας -ανάμεσά τους 16 συμφοιτητές μας-, συνεχίζει μέχρι σήμερα, στις σπουδές μας, στις ζωές μας, μέσα στις ίδιες μας τις σχολές», δήλωσε ο πρόεδρος του ΦΣ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,Βασίλης Βασιλειάδης.

«Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα ότι έχει να γίνει αντισεισμικός έλεγχος έλεγχος στα κτίρια του ΑΠΘ εδώ και 25 χρόνια, που μπορεί να πέσουν σαν χάρτινος πύργος από τραπουλόχαρτα, δημιουργώντας αυτό ακριβώς που εννοούμε εμείς τα νέα Τέμπη», είπε.

Οι διαδηλωτές απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο μεγάλο συλλαλητήριο ανήμερα της τραγωδίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο άγαλμα Βενιζέλου, καλώντας την κοινωνία να ενώσει τη φωνή της με αυτή των συγγενών των θυμάτων.