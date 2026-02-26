Σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήριά που πραγματοποιούνται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις ανά την επικράτεια για την 3η επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών. Στην Αθήνα, η προγραμματισμένη συγκέντρωση πραγματοποιείται στα Προπύλαια με τη συμμετοχή μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, ενώ μεγάλη είναι η συμμετοχή του κόσμου και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Χανιά.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας – Πώς λειτουργεί το Μετρό

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω του συλλαλητηρίου που πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από τα Προπύλαια φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.

Αυτή την ώρα κλειστές είναι οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου καθώς επίσης και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί προχώρησαν σε επτά προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Ειδικότερα σε έλεγχο που έγινε σε έναν ανήλικο εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι.

Μάλιστα, μαθητές και φοιτητές πέταξαν κόκκινη μπογιά στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο δίνουν ραντεβού στο Σύνταγμα το Σάββατο 28/2 για τη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Συγγενών Τεμπών, εργατικά σωματεία και φορείς.

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές

«Τρία χρόνια από τα Τέμπη, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε», φωνάζουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχασε 16 φοιτητές στην τραγωδία, μαθητές από σχολεία της πόλης και εκπαιδευτικοί έχουν συγκεντρωθεί στο άγαλμα Βενιζέλου, απ όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν ομιλίες και έπειτα να ξεκινήσει πορεία.

«Οι φοιτητικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή μαθητών, τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, για να δείξουμε ότι η πολιτική που σκότωσε τους 56 συνανθρώπους μας -ανάμεσά τους 16 συμφοιτητές μας-, συνεχίζει μέχρι σήμερα, στις σπουδές μας, στις ζωές μας, μέσα στις ίδιες μας τις σχολές», δήλωσε ο πρόεδρος του ΦΣ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Βασίλης Βασιλειάδης.

«Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα ότι έχει να γίνει αντισεισμικός έλεγχος έλεγχος στα κτίρια του ΑΠΘ εδώ και 25 χρόνια, που μπορεί να πέσουν σαν χάρτινος πύργος από τραπουλόχαρτα, δημιουργώντας αυτό ακριβώς που εννοούμε εμείς τα νέα Τέμπη», είπε.

Διήμερο κινητοποιήσεων στην Πάτρα

Σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας είναι σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι η πορεία που διοργάνωσαν μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι. Για σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και αύριο έχει προαναγγελθεί διήμερο κινητοποιήσεων.

Ηράκλειο: Καταλήψεις και πορεία από τους μαθητές για τα Τέμπη

Με πορεία στο κέντρο της πόλης και καταλήψεις, οι μαθητές των σχολείων του Ηρακλείου, συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για την συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα. Μαθητές από γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ του Ηρακλείου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Ηρακλείου και λίγο μετά τις 10 το πρωί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης ενώ έδωσαν ραντεβού και πάλι στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιεί το ερχόμενο Σάββατο – ημέρα της συμπλήρωσης των 3 ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα και πάλι στις 12:00 στην πλατεία Ελευθερίας.