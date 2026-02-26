Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω του συλλαλητηρίου που πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από τα Προπύλαια φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.

Αυτή την ώρα κλειστές είναι οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου καθώς επίσης και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί προχώρησαν σε επτά προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Ειδικότερα σε έλεγχο που έγινε σε έναν ανήλικο εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι.