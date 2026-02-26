Με στάση εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο Τραμ και στη Γραμμή 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, για τα 3 χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και το Τραμ θα λειτουργούν 9:00-21:00 ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ανακοίνωσή τους, το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, Σωματείο Εργαζομένων Τραμ και Αστικών Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΣΤΑΣΥ και Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής αναφέρουν:

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη μαύρη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Τρία χρόνια μετά, η οργή παραμένει ζωντανή και η απαίτηση για δικαιοσύνη ηχεί πιο δυνατά από ποτέ. Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης και συσκότισης των ευθυνών, εμείς δεν ξεχνάμε τους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν στα Τέμπη, ανάμεσα στους οποίους και τους 11 συναδέλφους μας σιδηροδρομικούς.

Η μνήμη μας όμως αγκαλιάζει και τους δικούς μας ανθρώπους που χάθηκαν στο καθήκον. Δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους μας στη ΣΤΑΣΥ, Νίκο Βάρδα και Πέτρο Γιάμαλη που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικά δυστυχήματα εν ώρα εργασίας. Οι απώλειες αυτές αποτελούν την πιο σκληρή απόδειξη ότι η υποστελέχωση, η έλλειψη σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας και η προτεραιοποίηση των κερδών έναντι της ανθρώπινης ζωής, γεννούν τραγωδίες.

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις – διευκολύνουμε τους πολίτες

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, τα Σωματεία μας αποφάσισαν τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις με ειδικό ωράριο λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί, η μαζική και ασφαλής μετάβαση των διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η ασφαλής αποχώρηση των εργαζομένων και των πολιτών.

Ωράριο λειτουργίας

ΓΡΑΜΜΗ 1 (π. ΗΣΑΠ) – ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΜ: Από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00. καλούμε όλους και όλες στις 12:00 το μεσημέρι στο Σύνταγμα».

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς απαιτούν :

• Πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για το δυστύχημα των Τεμπών και για τα εργατικά δυστυχήματα που κόστισαν τη ζωή του Νίκου Βάρδα και του Πέτρου Γιάμαλη.

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες για την ασφάλεια των μεταφορών.

• Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και των συστημάτων ασφαλείας σε όλο το δίκτυο.

• Υγεία και Ασφάλεια για εργαζόμενους και επιβάτες

• Δημόσιες και Ασφαλείς Συγκοινωνίες στην υπηρεσία του λαού και όχι των μονοπωλίων.

«Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα, για τους συναδέλφους μας που χάθηκαν, για τα παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ, για την αξιοπρέπεια της ζωής μας…» καταλήγει η ανακοίνωση.