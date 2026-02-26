Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο μετά τη θραύση τεσσάρων αναχωμάτων σε Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό, με τις επόμενες ώρες να κρίνονται κρίσιμες για τον Δήμο Σουφλίου. Σε επιφυλακή βρίσκονται επίσης τα Λάβαρα, όπου τα νερά έφτασαν σε κάποια σημεία τα έξι μέτρα, ενώ πλημμύρισε και η Ανδριανούπολη.

Η κατάσταση στα Λάβαρα παραμένει σταθερή, χωρίς περαιτέρω άνοδο της στάθμης, γεγονός που οφείλεται στη μειωμένη ροή από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει οριακή και οι αντλήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικεντρώνεται στο νότιο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, όπου το ανάχωμα στο Τυχερό δέχεται έντονη πίεση. Στην περιοχή επιχειρούν μηχανήματα έργου και δυνάμεις της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ αναμένεται και η συνδρομή του στρατού για ενίσχυση με σακιά άμμου. Σε περίπτωση υποχώρησης του αναχώματος, εκτιμάται ότι θα πλημμυρίσουν επιπλέον 40.000 στρέμματα καλλιεργειών, επιδεινώνοντας σημαντικά την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Τις τρεις προηγούμενες μέρες χρειάστηκε η εκκένωση κατοικιών, καθώς τα νερά έφτασαν έως τις αυλές των σπιτιών. Παρά τη διαχειρίσιμη προς το παρόν προστασία των οικισμών, οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καλλιέργειες. Η αποστράγγιση των χωραφιών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο μήνες, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα γίνει μόνο μετά την υποχώρηση της στάθμης. Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, με σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Η στάθμη του ποταμού παραμένει σε οριακό επίπεδο, με μικρές αυξομειώσεις 2–3 πόντων, ενώ το Σουφλί καταγράφει άνοδο 6 εκατοστών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ποτάμι υπερχείλισε τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο, φτάνοντας έως τις αυλές των σπιτιών σε πολλά χωριά. Στον Έβρο συνολικά έχουν πλημμυρίσει πάνω από 150.000 στρέμματα, με τα Λάβαρα να φτάνουν στα 6 μέτρα στάθμης.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε ο φράχτης του Έβρου, ο οποίος λειτούργησε ως ανάχωμα στις περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί, ενώ τα σπασίματα των αναχωμάτων εντοπίζονται κυρίως σε σημεία όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή.

Η συνδρομή της Βουλγαρίας μέσω των υδροηλεκτρικών φραγμάτων είναι κρίσιμη, καθώς οι εκροές νερού επηρεάζουν άμεσα τη στάθμη του ποταμού. Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν γεμίσει τα φράγματα, καθιστώντας απαραίτητη την εκτόνωση υδάτων. Παράλληλα, αξιοποιούνται και ελληνικά υδροηλεκτρικά φράγματα για παραγωγή ενέργειας.

Όσον αφορά τις αγροτικές εκτάσεις, η χειμερινή σπορά θεωρείται χαμένη, προκαλώντας οικονομική ζημία στους παραγωγούς. Ωστόσο, η λάσπη που μεταφέρουν τα πλημμυρικά νερά εμπλουτίζει το έδαφος με θρεπτικά συστατικά, λειτουργώντας ως φυσικό λίπασμα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, με τις επόμενες ημέρες να κρίνονται καθοριστικές για τη στάθμη του ποταμού και την αποφυγή νέων προβλημάτων.

Δείτε εικόνες: