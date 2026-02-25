Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν τηλεφωνική συνδιάλεξη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σήμερα, εν μέσω εντατικών διπλωματικών διεργασιών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του συμβούλου επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου, Ντμίτρο Λίτβιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Ζελένσκι και Τραμπ ολοκλήρωσαν τη συνομιλία τους, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της.

Η τηλεφωνική επαφή των δύο προέδρων έρχεται μία ημέρα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στη Γενεύη. Εκεί, ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρούστεμ Ουμέροφ θα συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προετοιμασία νέων τριμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.