Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, όπου βρισκόταν για χειμερινές διακοπές, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού την Τρίτη.

Ο Χάραλντ, ο οποίος έκλεισε τα 89 του χρόνια το περασμένο Σάββατο, εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με το παλάτι, δέχεται θεραπεία για λοίμωξη και αφυδάτωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται καλή.

Ο προσωπικός ιατρός του βασιλιά πρόκειται να ταξιδέψει στην Τενερίφη, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση της υγείας του. Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, νέα ενημέρωση θα δοθεί την Τετάρτη, μετά την ιατρική εκτίμηση.

Το παλάτι ανέφερε ακόμη ότι ο Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια βρίσκονταν στην Τενερίφη για τις χειμερινές τους διακοπές. Ο Χάραλντ είναι μονάρχης της Νορβηγίας από το 1991.