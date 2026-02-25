Ο Ολυμπιακός στάθηκε ανταγωνιστικός απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη «BayArena», ωστόσο το 0-0, σε συνδυασμό με την ήττα 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», σήμανε τον αποκλεισμό του από το UEFA Champions League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ξεχώρισε η θερμή συνάντηση του Λοΐκ Μπαντέ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι δυο τους αντάλλαξαν χαμόγελα και αγκαλιές, με τον Γάλλο αμυντικό να προσφέρει στον Βάσκο τεχνικό μια φανέλα της Λεβερκούζεν με τις υπογραφές των συμπαικτών του, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό από την κοινή τους πορεία στο παρελθόν.

Η σχέση τους «χτίστηκε» το 2023 στη Σεβίλλη, όταν ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την ομάδα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με τον σύλλογο να παλεύει για την παραμονή του στη La Liga. Ο τότε 23χρονος Μπαντέ, που είχε αποκτηθεί ως δανεικός από τη Ρεν, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας στην εντυπωσιακή αντεπίθεση που ακολούθησε.

Μέσα σε λίγους μήνες, η Σεβίλλη όχι μόνο εξασφάλισε την παραμονή της, αλλά κατέκτησε και το UEFA Europa League για έβδομη φορά στην ιστορία της. Ο Μπαντέ είχε κομβικό ρόλο σε εκείνη την ευρωπαϊκή διαδρομή, σκοράροντας μάλιστα με κεφαλιά στο επιβλητικό 3-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Σεβίλλη απέκλεισε διαδοχικά τη Γιουβέντους και τη Γιουνάιτεντ, πριν επικρατήσει της Ρόμα στα πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης.

Η επανένωσή τους στη Γερμανία, έστω και ως αντίπαλοι, είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, θυμίζοντας σε όλους το κοινό τους «θαύμα» στην Ανδαλουσία.