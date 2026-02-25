Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (99-94 μετά από δύο παρατάσεις), εξηγώντας τι δεν πήγε σωστά για την ομάδα του, ενώ έδωσε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοβ και αν θα είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στις 6 Μαρτίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Συγχαρητήρια στη Ζάλγκιρις για την νίκη της. Ήταν ένα πολύ έντονο ματς για 48 λεπτά. Είχαμε τις ευκαιρίες για να νικήσουμε. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στο τέλος της πρώτης παράτασης. Έπρεπε να πάρουμε διαφορετικές και καλύτερες αποφάσεις από αυτές που πήραμε.

Στην τέταρτη περίοδο δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να κλειδώσουμε την νίκη. Προηγηθήκαμε με 11 πόντους, μπορούσαμε να το τελειώσουμε αν και δεν παίξαμε με τις αρχές μας. Τους δώσαμε την ευκαιρία από τα λάθη και τις κακές αποφάσεις μας να γυρίσουν στον αγώνα και να τον κερδίσουν. Συγχαρητήρια. Περιμένουμε το επόμενο ματς.

Τι να πω όταν χάσαμε με φάουλ τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όταν όλοι οι παίκτες μας είχαν φάουλ, ο Γουόκαπ είχε τέσσερα και έπρεπε να έχουμε αμυντική πεντάδα στο φινάλε; Δεν μπορέσαμε να παίξουμε τη φίζικαλ άμυνά μας. Δεν λέω ότι έκαναν λάθη οι διαιτητές. Προσπαθήσαμε να παίξουμε φίζικαλ, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία. Είναι προφανές ότι μας έλειψαν ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος ριμπάουντερ.

Είχαμε τις ευκαιρίες μας, συνολικά όμως μπορώ να πω ότι φεύγουμε από το Κάουνας στεναχωρημένοι. Αν παίζαμε δύο ημέρες αργότερα, ο Βεζένκοβ θα έπαιζε. Ο Μιλουτίνοβ χρειάζεται λίγο χρόνο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα παίξει στο επόμενο ματς, ίσως τον έχουμε και εκείνο απέναντι στον Παναθηναϊκό».