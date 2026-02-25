Δημοφιλή
Μεξικό: Το πολυτελές κρησφύγετο του «Ελ Μέντσο» όπου έζησε τις τελευταίες ώρες πριν τη θανάσιμη ενέδρα (φωτογ
Χαλαρό κλίμα και θερμές αγκαλιές στην προπόνηση του Ολυμπιακού στο Κάουνας
Μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός στρέφει άμεσα την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ (25/2, 20:00), οι παίκτες του Γιώργος Μπαρτζώκας πάτησαν το παρκέ της Zalgirio Arena για την καθιερωμένη πρωινή […]
Τζόζεφ: «Οι φίλαθλοί μας είναι τρελοί, μου δίνουν πάρα πολύ ενέργεια»
Ο Κόρι Τζόζεφ μίλησε στο επίσημο site του Ολυμπιακού και στάθηκε στη σημασία της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, τονίζοντας πως πρόκειται για μια δυνατή δοκιμασία για τον ίδιο και την ομάδα του. Ο Καναδός γκαρντ έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα και έχει τεθεί ξανά στη […]
Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις της Εθνικής, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος και Νετζήπογλου
Μπήκαν στις προπονήσεις της Εθνικής οι Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος και Νετζήπογλου.
Παναθηναϊκός – Παρί: Νέα ώρα έναρξης μετά από αίτημα του «τριφυλλιού»
Η EuroLeague έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και τροποποίησε την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με την Παρί για την 29η αγωνιστική. Οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει τη μετάθεση του τζάμπολ κατά μισή ώρα, λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν […]
Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Μίκα Μούρινεν
Ο Μίκα Μούρινεν γνωστοποίησε πως ολοκληρώνεται η παρουσία του στην Παρτιζάν, επιβεβαιώνοντας σε φινλανδικό μέσο ότι αποχωρεί από τον σερβικό σύλλογο και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο 18χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως πρόκειται για τον κορυφαίο προπονητή με τον οποίο έχει δουλέψει […]