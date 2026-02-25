Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Πρώτο εμπόδιο για τους «πράσινους» αποτελεί η Παρί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας, ο Τζέριαν Γκραντ παραχώρησε δηλώσεις, αναφερόμενος αρχικά στην επιτυχία του Κυπέλλου, αλλά και στη φιλία του με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Οι δύο παίκτες υπήρξαν συμπαίκτες στην Τουρκ Τέλεκομ τη σεζόν 2022/2023 και, αν και πλέον αγωνίζονται σε διαφορετικές ομάδες, διατηρούν ισχυρούς δεσμούς, περιγράφοντας ο ένας τον άλλο ως «αδέρφια».

«Είναι τέλεια. Ήταν ο πρώτος στόχος της σεζόν και είναι σημαντικό που τα καταφέραμε. Το να παίζεις καλά απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε κάνει να νιώθεις καλά. Η Παρί είναι επικίνδυνη ομάδα. Ο Χίφι και ο Ρόμπινσον είναι σπουδαίοι σκόρερ».

Όσον αφορά τον Τζόουνς, ο Γκραντ υπήρξε ξεκάθαρος στις δηλώσεις του. «Είναι ο άνθρωπός μου. Ανεξάρτητα από τις ομάδες που είμαστε. Θα είναι αδελφός για μια ζωή».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα