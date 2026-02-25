Τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων σημειώθηκε πριν από λίγο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Ειδικότερα, άγνωστοι τηλεφώνησαν στις 9:29 στη «Ζούγκλα» και έδωσαν περιθώριο 40 λεπτών.

Δυνάμεις της Δικαστικής Αστυνομίας, που έχουν την ευθύνη της φύλαξης του συγκροτήματος, προχωρούν στην απομάκρυνση εργαζομένων και πολιτών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων.

Η ανακοίνωση των Αρχών

Λόγω ελέγχου από κλιμάκιο T.E.E.M. στα δικαστήρια της πρώην Σ.Σ.Ε. στην περιοχή της Κυψέλης, πραγματοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Ευελπίδων από το ύψος της Μουστοξύδη έως και τη Λεωφ. Κ. Τσαλδάρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η στιγμή της εκκένωσης