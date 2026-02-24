Στο εν λόγω παιχνίδι όμως, υπάρχει περίπτωση ο Κιλιάν Εμπαπέ να μην δώσει το παρών και να μείνει εκτός πλάνων του Άλβαρο Αρμπελόα. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η «Equipe», o Γάλλος σούπερ σταρ βρίσκεται στα όριά του από πλευράς αγωνιστικής κατάστασης.

Kylian Mbappé, qui souffre toujours du genou gauche, a dû interrompre sa séance d’entraînement ce mardi. Jouera-t-il mercredi, en Ligue des champions ? Son entraîneur Alvaro Arbeloa assure que oui mais…https://t.co/XmJvcEBLRe pic.twitter.com/ZBIK0EHe7X — L’Équipe (@lequipe) February 24, 2026

Το γαλλικό Μέσο επικαλείται πηγές από την Ισπανία, οι οποίες αναφέρουν πως έχει παρθεί η απόφαση να μείνει εκτός από τον αγώνα με τους Πορτογάλους λόγω έντονου πόνου στο αριστερό του γόνατο. Ωστόσο, με βάση το ρεπορτάζ της ίδιας της «Equipe», ο Αρμπελόα δεν έχει πάρει ακόμα καμία απόφαση, και φαίνεται πως θα περιμένει τον Εμπαπέ μέχρι την τελευταία στιγμή.