Η Λεβερκούζεν είχε σημαντική ευκαιρία στο 62′, με τον Γκριμάλντο ν’ απειλεί την εστία των πειραιωτών.
Ο Γκριμάλντο έκανε δυνατό σουτ από αριστέρα και η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ομάδας του Πειραιά.
Δείτε την φάση:
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.
Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν η ρεβάνς καθώς η Νιουκάστλ είχε νικήσει 6-1 στο πρώτο ματς. Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν με δυο γκολ από τα αποδυτήρια, όμως οι Αζέροι μείωσαν 2-1 και 3-2
Ο Γκριμάλντο έκανε δυνατό σουτ στο 62' με την μπάλα να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι
Ο Αμερικανός σταρ έδωσε «χρώμα» Χόλιγουντ στην αναμέτρηση με την Πρέστον και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των «Κύκνων»