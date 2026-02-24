Γνωστή έγινε η αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία, σε μια αναμέτρηση όπου οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να τα δώσουν όλα με στόχο ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μείνει χαραγμένο στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιστρέφει σε διάταξη με έναν καθαρό σέντερ φορ, τοποθετώντας τον Μεχντί Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ταρέμι.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.