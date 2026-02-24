Δυναμικό «παρών» στη Γερμανία έδωσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ταξιδεύοντας για να στηρίξουν την ομάδα τους στην κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Στην κατάμεστη BayArena, η «ερυθρόλευκη» εξέδρα ξεχώρισε με τη φωνή και τον παλμό της. Συνθήματα, σημαίες και ασταμάτητο τραγούδι συνέθεσαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με τους Πειραιώτες να σπρώχνουν την ομάδα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Παρά την έντονη πίεση της έδρας, οι παίκτες του Ολυμπιακού ένιωσαν τη στήριξη των εκατοντάδων φιλάθλων που διένυσαν χιλιόμετρα για να βρεθούν δίπλα τους. Μια γωνιά του γηπέδου ντύθηκε στα ερυθρόλευκα και θύμισε… «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ο κόσμος του Θρύλου δεν λείπει ποτέ από τα μεγάλα ραντεβού.