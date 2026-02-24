Οι εκρήξεις στην ατμόσφαιρα του Ήλιου μπορούν μάλλον να προκαλέσουν μέχρι και σεισμούς στη Γη. Η νέα αυτή ιδέα μπορεί να είναι βάσιμη παρόλο που αρκετοί επιστήμονες την επικρίνουν ως υπεραπλουστευμένη. Την ίδια ώρα η NASA συμπέρανε κάτι εντυπωσιακό: εκατομμύρια σκοτεινές φυσαλίδες βρίσκονται κοντά στη Γη και μπορεί να είναι και… επικίνδυνες παρόλο που είναι κρυφές.

Οι εκρήξεις στην ατμόσφαιρα του Ήλιου επηρεάζουν την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης όπως είναι γνωστό, καθώς είναι εφικτό να διαταράξουν δορυφορικά συστήματα, επικοινωνίες και να προκαλέσουν φαινόμενα ορατά από στον ουρανό της Γης που συνήθως απεικονίζονται σε εντυπωσιακές φωτογραφίες (Σέλας). Νέα μελέτη δείχνει ότι οι εκρήξεις αυτές, γνωστές και ως ηλιακές εκλάμψεις μπορούν να πυροδοτήσουν μέχρι και σεισμούς στη Γη.

Η ιδέα αυτή επηρεάζει την σύγχρονη γεωλογία

Οι ηλιακές εκλάμψεις όπως αναφέρει η νέα μελέτη μπορούν να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των φορτισμένων σωματιδίων στην ιονόσφαιρα. Το στρώμα της ατμόσφαιρας σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων είναι πλούσιο σε ηλεκτρικά φορτισμένα αέρια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Plasma Environmental Science and Technology. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να επηρεάσουν τις ηλεκτρικές δυνάμεις στον φλοιό της Γης, ιδιαίτερα κατά μήκος των ρηγμάτων όπου συσσωρεύεται τεκτονική ενέργεια.

Αν αυτή η μελέτη οδηγήσει τελικά στο συμπέρασμα ότι πράγματι ο καιρός στο διάστημα αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης ενός σεισμού στη Γη τότε μπορεί να έρθουν νέες εξελίξεις στην σύγχρονη γεωλογία.

Η Γη ως μια τεράστια μπαταρία που συσσωρεύει… ενέργεια

Οι επιστήμονες περιγράφουν τη Γη ως ένα τεράστιο ηλεκτρικό κύκλωμα. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ρωγμές του φλοιού της Γης που βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, με θύλακες νερού που είναι τόσο θερμοί και συμπιεσμένοι που δεν έχουν ούτε υγρή ούτε αέρια μορφή. Το ρευστό αυτό υγρό περιέχει φορτισμένα ιόντα και μπορεί να λειτουργεί σαν πυκνωτής, αποθηκεύοντας ηλεκτρική ενέργεια. Τα ίδια αυτά ρήγματα είναι και τα σημεία όπου συγκρούονται και κινούνται οι τεκτονικές πλάκες. Στο σημείο αυτό συσσωρεύεται μηχανική ενέργεια που μπορεί να πυροδοτήσει έναν σεισμό.

Στην νέα μελέτη η ιονόσφαιρα και ο φλοιός της Γης περιγράφονται σαν τα δύο άκρα μιας τεράστιας μπαταρίας στην οποία υπάρχει διαρροή, αναφέρει το LiveScience. Όταν μια ισχυρή ηλιακή έκλαμψη φτάνει στη Γη, τα φορτισμένα σωματίδια της μπορούν να μετατοπίσουν ηλεκτρόνια προς χαμηλότερα στρώματα της ιονόσφαιρας. Αυτό δημιουργεί ένα στρώμα αρνητικού φορτίου, το οποίο ενισχύει το ηλεκτρικό πεδίο που ασκείται στον φλοιό, αυξάνοντας ελαφρά την πίεση στις ζώνες ρηγμάτων. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μεταβολές αυτές θα μπορούσαν να είναι συγκρίσιμες με άλλες δυνάμεις που επηρεάζουν τη σταθερότητα των ρηγμάτων, όπως η βαρύτητα ή οι παλίρροιες.

Με άλλα λόγια, η αύξηση των ηλεκτροστατικών δυνάμεων στον φλοιό της Γης θα μπορούσε να «μετακινήσει» ένα ήδη ασταθές ρήγμα και αυτό να… σπάσει, προκαλώντας σεισμό.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ως πιθανό παράδειγμα τον σεισμό της χερσονήσου Νότο στην Ιαπωνία το 2024, ο οποίος συνέπεσε χρονικά με έντονη ηλιακή δραστηριότητα. Ωστόσο, κατά πόσο αυτό συνδέεται ή όχι δεν έχει ακόμα αποδειχθεί με σαφήνεια.

Η κριτική των επιστημόνων: Υπερβολικά απλουστευμένη η ιδέα

Πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι σεισμοί δεν ακολουθούν κάποιο σαφές μοτίβο σε σχέση με τον 11ετή κύκλο δραστηριότητας του Ήλιου. Επιπλέον, τόσο οι ηλιακές εκλάμψεις όσο και οι σεισμοί είναι σχετικά συχνά φαινόμενα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα τυχαίων συμπτώσεων. Άλλοι ερευνητές σημειώνουν ότι το μοντέλο της μελέτης είναι υπερβολικά απλοποιημένο και δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη την πολυπλοκότητα του φλοιού της Γης, όπως είναι η αντίσταση πολλών πετρωμάτων στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος, που θα μπορούσε να εξασθενήσει σημαντικά το φαινόμενο.

Παρόλο που μοιάζει η μακρινή η απόδειξη της ιδέας αυτής ότι ο «διαστημικός καιρός» μπορεί να επηρεάζει, έστω και ανεπαίσθητα, τις τεκτονικές διεργασίες συνεχίζει να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Η μελέτη θεωρείται προς το παρόν μια θεωρητική υπόθεση που θα πρέπει να εξεταστεί πιο εξονυχιστικά.

NASA: Το ηλιακό σύστημα κρύβει πάνω από 100 εκατομμύρια «σκοτεινές φυσαλίδες»

Την ίδια ώρα που η μελέτη αυτή σχετικά με τις ηλιακές εκλάμψεις αρχίζει γίνεται ολοένα και περισσότερο γνωστή, η NASA εντόπισε πάνω από 100 εκατομμύρια μαύρες κρυφές φυσαλίδες στο ηλιακό σύστημα και προειδοποιεί ότι «είναι επικίνδυνες» αναφέρει το ecoportal.

Οι μαύρες αυτές φυσαλίδες είναι αόρατες και είναι πιο κοντά από όσο πιστεύαμε στη Γη. Δεν είναι ορατές και κάτω από αβέβαιες συνθήκες έρχονται σε διάδραση με τη Γη με τρόπους που δεν έχουμε πλήρως καταλάβει. Οι ερευνητές ωστόσο της λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και το ερώτημα είναι αν πράγματι χρειάζεται να δίνουν τόσο μεγάλη βάση.

Οι φυσαλίδες αυτές πρώτη φορά περιγράφηκαν το 1916 από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν στην θεωρία της σχετικότητας σύμφωνα με το ecoportal. Εκείνη την περίοδο ήταν απλά θεωρητικά μαθηματικά χωρίς καμία απόδειξη.Τελικά το 1964 οι αστρονόμοι εντόπισαν μια τεράστια ακτίνα Χ στο διάστημα. Δεν ήταν κάτι που μπορούσε να δει κανείς με γυμνό μάτι ούτε και συμπεριφερόταν σαν ένα αστέρι. Έτσι, όλοι οι ερευνητές και οι συνάδελφοί τους στη NASA συνειδητοποίησαν ότι η υπόθεση του Αϊνστάιν ήταν αληθινή ωστόσο αυτό το συμπέρασμα μάλλον δεν ήταν απλό στην κατανόησή του.Όπως συμπέραναν οι σκοτεινές φυσαλίδες όχι μόνο ήταν πολλές σε αριθμό αλλά κρύβονταν και πίσω από σύννεφα σκόνης και αερίου τα οποία και εμποδίζουν τις κλασικές μεθόδους ανίχνευσης.

Πρόσφατες μέθοδοι προτείνουν πάντως ότι ένα σημαντικό ποσοστό των υπερμεγεθών μαύρων τρυπών – εκείνων που είναι ακόμα πιο βαριές και από τον ήλιο – δεν έχουν εντοπιστεί. Μια μελέτη υπολόγισε ότι με τα βίας το 35% είναι ορατό σε μας, με βάση το δείγμα που αναλύθηκε. Όπως όλα δείχνουν είναι αρκετά που θα μάθουμε το επόμενο … διάστημα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις χθες 23/2 η NASA κατέγραψε μια νεότερη version… του Ήλιου. Είναι η πρώτη εικόνα μιας αστρόσφαιρας που οι αστρονόμοι βρίσκουν γύρω από ένα αστέρι παρόμοιο με τον Ήλιο.

What youngster doesn’t love blowing bubbles? For the first time, @NASAChandra caught a young Sun-like star blowing a bubble called an astrosphere. This type of bubble surrounds the star and is made by its solar wind. Our Sun has one, too! https://t.co/lZnGEqoUwg pic.twitter.com/kk8bsagz0U — NASA (@NASA) February 23, 2026

H φυσαλίδα που βρίσκεται γύρω από το αστέρι αυτό ονομάζεται αστρόσφαιρα. Ο ήλιος έχει μια παρόμοια φυσαλίδα γύρω του, την οποία οι επιστήμονες ονομάζουν ηλιόσφαιρα.