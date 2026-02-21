Η ηλιακή ενέργεια από το διάστημα αναδεικνύεται σε μια ρεαλιστική και οικονομικά βιώσιμη λύση έως το 2040, σύμφωνα με νέα μελέτη σκοπιμότητας που εκπονήθηκε για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης. Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον τρέχοντα μήνα, επισημαίνει ότι η διεθνής δραστηριότητα γύρω από τις επιδείξεις τροχιακής ηλιακής ενέργειας αυξάνεται, μετατρέποντας μια ιδέα που κάποτε θεωρούνταν επιστημονική φαντασία σε πρακτική ενεργειακή επιλογή για έναν κόσμο με συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Η ανάλυση της Frazer-Nash Consultancy εκτιμά ότι το ισοσταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από μικρής κλίμακας τροχιακές μονάδες θα μπορούσε να μειωθεί από 0,0335-0,0595 λίρες ανά κιλοβατώρα το 2030, σε μόλις 0,0087-0,0129 λίρες έως το 2040. Σε αυτά τα επίπεδα, η διαστημική ηλιακή ενέργεια θα μπορεί να ανταγωνιστεί τεχνολογίες όπως η πυρηνική ή η παλιρροϊκή. Το κόστος εκτόξευσης, που αναμένεται να περιοριστεί στις 550 λίρες ανά κιλό μέχρι το 2040, παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% της συνολικής διακύμανσης στο κόστος παραγωγής.

Η Ιαπωνία προετοιμάζεται για την εκτόξευση του δορυφόρου επίδειξης OHISAMA το οικονομικό έτος 2026, σε μια αποστολή που θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη επιχειρησιακή μετάδοση ηλιακής ενέργειας από το διάστημα στη Γη. Ο δορυφόρος των 180 κιλών, προϊόν της Japan Space Systems με τη στήριξη του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, θα συλλέγει ενέργεια σε τροχιά, θα τη μετατρέπει σε μικροκύματα και θα τη μεταδίδει ασύρματα στο Κέντρο Βαθέος Διαστήματος Usuda της JAXA.

«Εάν το OHISAMA μεταδώσει επιτυχώς ηλεκτρική ενέργεια στη Γη, θα πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή επίδειξη του είδους της και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για εμπορική αξιοποίηση έως τη δεκαετία του 2040», αναφέρουν αναλυτές του κλάδου. Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί με τον πύραυλο Kairos 5 της Space One.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν περιορίζεται σε κρατικά προγράμματα. Η εταιρεία Aetherflux, με έδρα την Καλιφόρνια και ιδρυτή τον συνιδρυτή της Robinhood, Baiju Bhatt, εξασφάλισε 50 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση Σειράς A για να πραγματοποιήσει επίδειξη σε χαμηλή τροχιά το 2026. Η εταιρεία σχεδιάζει δορυφόρους που θα μεταδίδουν ηλιακή ενέργεια μέσω υπέρυθρου λέιζερ, με τη στήριξη των Index Ventures, Breakthrough Energy Ventures και Andreessen Horowitz.

«Περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ιδιωτικού κεφαλαίου έχουν επενδυθεί στην τεχνολογία τους τελευταίους έξι μήνες», δήλωσε ο Jason Rainbow, ανώτερος συντάκτης του SpaceNews, σε σχετικό πάνελ του κλάδου.

Απάντηση στην αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση

Έρευνες δείχνουν ότι η ηλιακή ενέργεια από το διάστημα μπορεί να προσφέρει λύση στα προβλήματα διαλείπουσας λειτουργίας των επίγειων ανανεώσιμων πηγών, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τη ραγδαία αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση. Μελέτη του 2025 από το King’s College του Λονδίνου υπολόγισε ότι τα τροχιακά ηλιακά πάνελ θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάγκη της Ευρώπης για επίγειες ανανεώσιμες πηγές έως και 80% και να περιορίσουν τις ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας κατά δύο τρίτα, εξοικονομώντας περίπου 35,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις στη Γη, οι δορυφόροι σε τροχιά συλλέγουν φως για περισσότερο από το 99% του χρόνου, χωρίς να επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες ή εποχικές μεταβολές. Επιπλέον, η τεχνολογία απαιτεί λιγότερα κρίσιμα ορυκτά σε σχέση με τις επίγειες λύσεις μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η βρετανική μελέτη σημειώνει ότι οι υπάρχουσες υποδομές υπεράκτιων αιολικών πάρκων θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν επίγειους δέκτες για την ενσωμάτωση αυτής της ενέργειας στο δίκτυο. Καθώς η παγκόσμια ζήτηση αυξάνεται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, του εξηλεκτρισμού και της βιομηχανικής ανάπτυξης, η διαστημική ηλιακή ενέργεια προβάλλει ως σταθεροποιητική δύναμη που συμπληρώνει τις επίγειες ανανεώσιμες πηγές.