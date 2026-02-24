Σε μια καθοριστική στιγμή για την ανθρώπινη ιστορία, η υφήλιος συγκεντρώθηκε στο Νέο Δελχί, στη Σύνοδο Κορυφής για τον Αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης 2026 (AI Impact Summit 2026). Για εμάς στην Ινδία, ήταν μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας και χαράς να καλωσορίσουμε Αρχηγούς Κρατών, Αρχηγούς Κυβερνήσεων, απεσταλμένους μέλη αντιπροσωπειών και πρωτοπόρους συνέδρους από όλο τον κόσμο.

Η Ινδία σε όλα όσα κάνει χαρακτηρίζεται από τα μεγάλης κλίμακας μεγέθη και τον δυναμισμό της, έτσι και αυτή η Σύνοδος Κορυφής δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Σε αυτήν συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι άνω των 100 κρατών. Καινοτόμοι σύνεδροι παρουσίασαν προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Χιλιάδες νέοι άνθρωποι βρέθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους της Συνόδου, να θέτουν ερωτήσεις και να φαντάζονται ενδεχόμενα.

Η περιέργειά τους είναι που έκανε αυτή τη Σύνοδο τη μεγαλύτερη και περισσότερο δημοκρατική σύνοδο κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο. Το θεωρώ αυτό ως μια σημαντική στιγμή στο ταξίδι της Ινδίας προς την ανάπτυξη, επειδή ένα μαζικό κίνημα για την καινοτομία και την αποδοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης εκτοξεύτηκε πραγματικά σε δημοτικότητα.

Η ανθρώπινη ιστορία έχει δει πολλές τεχνολογικές αλλαγές που άλλαξαν την πορεία του πολιτισμού. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανήκει στην ίδια κατηγορία αλλαγών με τη φωτιά, τη γραφή, τον ηλεκτρισμό και το διαδίκτυο. Αλλά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι αλλαγές που κάποτε χρειάζονταν δεκαετίες, μπορούν να πραγματωθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες και να επηρεάσουν ολόκληρο τον πλανήτη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές έξυπνες, αλλά ακόμη περισσότερο, αποτελεί έναν πολλαπλασιαστή δύναμης για τις ανθρώπινες προθέσεις. Το να κάνουμε την ΤΝ ανθρωποκεντρική αντί για μηχανοκεντρική, είναι ζωτικής σημασίας. Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, τοποθετήσαμε την ανθρώπινη ευημερία στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης για την ΤΝ, με την αρχή «Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya» (Ευημερία για Όλους, Ευτυχία για Όλους).

Πάντα πίστευα ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι το αντίστροφο. Είτε πρόκειται για UPI ψηφιακές πληρωμές (πληρωμές σε πραγματικό χρόνο), είτε για εμβολιασμό κατά της COVID, έχουμε διασφαλίσει ότι οι Ψηφιακές Δημόσιες Υποδομές φτάνουν σε όλους, χωρίς να μένει κανένας πίσω. Διαπίστωσα το ίδιο πνεύμα στη Σύνοδο Κορυφής, στο έργο των νεωτεριστών συνέδρων μας σε τομείς όπως η γεωργία, η ασφάλεια, η βοήθεια των ανθρώπων με αναπηρία και τα εργαλεία για πολύγλωσσους πληθυσμούς.

Υπάρχουν ήδη παραδείγματα του ισχυροποιημένου δυναμικού της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ινδία. Πρόσφατα, το «Sarlaben», ένας ΤΝ ψηφιακός βοηθός που παρουσίασε ο ινδικός

γαλακτοκομικός συνεταιρισμός AMUL, παρέχει καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο σε 3,6 εκατομμύρια γαλακτοπαραγωγούς, κυρίως γυναίκες, στη δική τους γλώσσα, σχετικά με την υγεία και την παραγωγικότητα των βοοειδών. Ομοίως, μια πλατφόρμα βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη που ονομάζεται Bharat VISTAAR παρέχει δεδομένα στους αγρότες, σε πολλές γλώσσες, ενδυναμώνοντάς τους με πληροφορίες για τα πάντα, από τον καιρό έως τις τιμές της αγοράς.

Οι άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε απλώς σημεία δεδομένων ή πρώτη ύλη για μηχανές. Αντίθετα, η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει εργαλείο για το παγκόσμιο καλό, ανοίγοντας νέες πόρτες προόδου για τον Παγκόσμιο Νότο. Η Ινδία για να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πράξη, παρουσίασε το πλαίσιο MANAV για ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μ – Moral and Ethical Systems : Ηθικά και Δεοντολογικά Συστήματα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να βασίζεται σε ηθικές κατευθυντήριες γραμμές.

Α – Accountable Governance: Υπεύθυνη Διακυβέρνηση: Διαφανείς κανόνες και ισχυρή εποπτεία.

Ν – National Sovereignty : Εθνική Κυριαρχία: Υπερισχύει ο σεβασμός των εθνικών δικαιωμάτων έναντι των δεδομένων.

Α – Accessible and Inclusive : Προσβάσιμη και Συμπεριληπτική: Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να αποτελεί μονοπώλιο.

V – Valid and Legitimate : Έγκυρη και Νόμιμη: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να τηρεί τους νόμους και να είναι επαληθεύσιμη.

Το MANAV, που σημαίνει «ανθρώπινο», προσφέρει αρχές που εδραιώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ανθρώπινες αξίες του 21ου αιώνα.

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης. Καθώς τα συστήματα παραγωγικής ΤΝ κατακλύζουν τον κόσμο με περιεχόμενο, οι δημοκρατικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν κινδύνους από deepfakes (παραποιημένο οπτικοακουστικό υλικό) και παραπληροφόρηση. Όπως ακριβώς τα τρόφιμα φέρουν ετικέτες με διατροφικές πληροφορίες έτσι και το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να φέρει ετικέτες αυθεντικότητας. Προτρέπω την παγκόσμια κοινότητα να συνεργαστεί για να δημιουργήσει κοινά πρότυπα για το watermarking (υδατογράφημα) και την επαλήθευση των πηγών. Η Ινδία έχει ήδη κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτώντας νομικά τη σαφή επισήμανση του περιεχομένου που δημιουργήθηκε από ΤΝ.

Η ευημερία των παιδιών μας είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ. Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να κατασκευάζονται με μέτρα προστασίας που ενθαρρύνουν υπεύθυνη

και από την οικογένεια καθοδηγούμενη αφοσίωση, αντανακλώντας την ίδια φροντίδα που θέλουμε να προσφέρουν τα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως.

Η τεχνολογία αποφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη της όταν επικοινωνείται, παρά όταν φυλάσσεται ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Οι ανοιχτές πλατφόρμες μπορούν να βοηθήσουν εκατομμύρια νέους στο να συμβάλλουν να καταστεί η τεχνολογία ασφαλέστερη και περισσότερο ανθρωποκεντρική. Αυτή η συλλογική νοημοσύνη είναι η μεγαλύτερη δύναμη της ανθρωπότητας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κοινό αγαθό.

Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι και τα ευφυή συστήματα θα συνδημιουργούν, θα συνεργάζονται και θα εξελίσσονται από κοινού. Θα εμφανιστούν εντελώς νέα επαγγέλματα. Όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τις δυνατότητες. Κατέληξε να δημιουργήσει έναν τεράστιο αριθμό νέων ευκαιριών και το ίδιο θα κάνει και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Είμαι βέβαιος ότι η ενδυναμωμένη νεολαία μας θα αποτελέσει τον πραγματικό μοχλό της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ενθαρρύνουμε την απόκτηση δεξιοτήτων, την επανεκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, εφαρμόζοντας μερικά από τα μεγαλύτερα και περισσότερο ποικιλόμορφα προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων στον κόσμο.

Η Ινδία κατέχει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς νέων ανθρώπων και τεχνολογικών ταλέντων στον κόσμο. Με το ενεργειακό μας δυναμικό και τη σαφήνεια των πολιτικών μας, βρισκόμαστε σε μοναδική θέση για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, είδα με περηφάνεια Ινδικές εταιρείες να λανσάρουν εγχώρια μοντέλα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, που αντανακλούν το τεχνολογικό βάθος της νεανικής κοινότητας καινοτομίας μας.

Για να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη του ΤΝ οικοσυστήματός μας, χτίζουμε μια ισχυρή βάση υποδομής. Στο πλαίσιο του προγράμματός μας India AI Mission (Αποστολή ΤΝ στην Ινδία), έχουμε αναπτύξει χιλιάδες GPUs και πρόκειται να αναπτύξουμε περισσότερες πολύ σύντομα. Αποκτώντας πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ παγκόσμιας κλάσης σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, ακόμη και οι μικρότερες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) μπορούν να γίνουν παγκόσμιοι παίκτες. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει ένα εθνικό Αποθετήριο Τεχνητής Νοημοσύνης, εκδημοκρατικοποιώντας την πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων και μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Από ημιαγωγούς και υποδομές δεδομένων, μέχρι δυναμικές νεοσύστατες επιχειρήσεις και εφαρμοσμένη έρευνα, εστιάζουμε στην πλήρη αλυσίδα αξίας.

Η ποικιλομορφία, η δημοκρατία και ο δημογραφικός δυναμισμός της Ινδίας δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για συμπεριληπτική καινοτομία. Οι λύσεις που πετυχαίνουν στην Ινδία μπορούν να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα παντού. Γι’ αυτό και η πρόσκλησή μας προς την υφήλιο είναι: Σχεδιάστε και αναπτύξτε στην Ινδία. Προσφέρετε στον κόσμο. Προσφέρετε στην ανθρωπότητα.

Ναρέντρα Μόντι

Πρωθυπουργός της Ινδίας