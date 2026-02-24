Νέα δεδομένα στη στρατιωτική θητεία φέρνει η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς η κατάταξη των στρατευσίμων θα πραγματοποιείται πλέον τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ η εκπαίδευσή τους θα διαρθρώνεται σε βαθμίδες, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) στην Αυλώνα και στη Θήβα υποδέχθηκαν σήμερα τους οπλίτες της Α΄ ΕΣΣΟ 2026, εγκαινιάζοντας τη νέα πολιτική που φέρει την «υπογραφή» του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Οι αλλαγές σηματοδοτούν ένα διαφορετικό μοντέλο στη στρατιωτική θητεία, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Πλέον, η κατάταξη θα πραγματοποιείται τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Παράλληλα, η εκπαίδευση των οπλιτών θα διαχωρίζεται σε επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες στρατιωτικές απαιτήσεις και στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

Επίσκεψη Δένδια στο ΚΕΝ Αυλώνα

Ο κ. Δένδιας είχε επισκεφθεί το ΚΕΝ Αυλώνα στις 19 Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη. Κατά την επίσκεψη, παρακολούθησαν επίδειξη των διαδικασιών υποδοχής, κατάταξης και εκπαίδευσης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως άσκηση πυρός με πραγματικά πυρά και χρήση εξομοιωτών ΣμηΕΑ και βολής φορητού οπλισμού.

«Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή, ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα (σ.σ. 19/2), η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Στόχος η ουσιαστική εκπαίδευση και οι δεξιότητες

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρεί τις αλλαγές αυτές επιβεβλημένες, λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, των τεχνολογικών εξελίξεων και της νέας προσέγγισης στρατιωτικών επιχειρήσεων που παρατηρείται στις πρόσφατες συρράξεις. Στόχος είναι η παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και η απόκτηση δεξιοτήτων που θα αποδειχθούν χρήσιμες και μετά τη θητεία.

Οι οπλίτες που κατατάσσονται αυτή την περίοδο –και έως τις 27 Φεβρουαρίου– ξεκινούν με την αρχική ανάπτυξη της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Ακολουθούν 10 εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια 4 εβδομάδες ειδικής εκπαίδευσης.

Διάρκεια και εξαιρέσεις στη θητεία

Η διάρκεια της θητείας παραμένει 12 μήνες για όλους, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες ή περιοχές. Συγκεκριμένα, 9 μήνες υπηρετούν οι πρότακτοι ή πρωτόκλητοι, καθώς και όσοι επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στον Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.