Ο στρατός στο Μεξικό σκότωσε τον Νεμέσιο Οσεγέρα Σερβάντες, γνωστό ως «El Mencho», με το καρτέλ CJNG (Jalisco New Generation Cartel) να έχει εξαπολύσει αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη του.

Σύμφωνα με το BBC, o «El Mencho», σκοτώθηκε σε επιχείρηση του στρατού κατά τη διάρκεια επιχείρησης τα ξημερώματα της Κυριακής στην κεντροδυτική πολιτεία Χαλίσκο.

Το καρτέλ  CJNG είχε τη βάση του σε αυτή την περιοχή, όμως είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρο το Μεξικό.

Η μεξικάνικη κυβέρνηση, μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του «El Mencho».

Ωστόσο, το καρτέλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις, με τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουν έρθει στο προσκήνιο να είναι σοκαριστικά.

Όπως  μπορείτε να δείτε άνθρωποι τρέχουν να προφυλαχθούν από επιδρομή των μελών του καρτέλ στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα.

Δείτε βίντεο από το Μεξικό:

Δείτε φωτογραφίες:

Προειδοποίηση των ΗΠΑ για τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται σε μια σειρά πολιτειών στο Μεξικό

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους στις πολιτείες Χαλίσκο, Ταμαουλίπας και σε περιοχές των πολιτειών Μιτσοάκαν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν.

Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει προηγουμένως αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του «El Mencho».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Θάνος Πλεύρης Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Τελευταία Νέα