Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνδρες. Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό σε σειρά παρόμοιων επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα την επιτυχία της στην εξουδετέρωση πλοίων που φέρονται να συμμετέχουν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική, παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις αυτές ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο στρατός ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των επιβαινόντων ή την προέλευση του σκάφους.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την πληροφορία αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές.