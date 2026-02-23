Ο βαρόνος των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε σε επιχείρηση του στρατού, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών του Μεξικού. Η κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις στα καρτέλ, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για πιθανή επέμβαση.

Mexican authorities say Nemesio Oseguera Cervantes, head of the Jalisco New Generation Cartel, was killed in a security operation. pic.twitter.com/Lt1Q4Jm7WV — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι σε ανταλλαγή πυρών στην πολιτεία Χαλίσκο, ο Οσεγκέρα τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής του προς την Πόλη του Μεξικού. Οι αμερικανικές αρχές παρείχαν «πρόσθετες πληροφορίες» στις μεξικανικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.

CJNG Cartel Members have launched mass attacks across Mexico after their leader was taken out in a special operation. I edited this compilation together so you can see how bad it really is! pic.twitter.com/UQkhHePnE1 — Matt Wallace (@MattWallace888) February 22, 2026

Η στρατιωτική επιχείρηση προκάλεσε κύμα βίας, με πυρπολήσεις οχημάτων και ενόπλους να αποκλείουν αυτοκινητόδρομους σε τουλάχιστον έξι πολιτείες.

Ο 59χρονος πρώην αστυνομικός ηγούνταν του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), που πήρε το όνομά του από την πολιτεία του δυτικού Μεξικού όπου βρίσκεται η πόλη Γκουαδαλαχάρα. Μέσα σε λίγα χρόνια, το CJNG εξελίχθηκε σε διεθνή εγκληματική οργάνωση, ανταγωνιζόμενο το καρτέλ Σιναλόα του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος κρατείται σήμερα σε αμερικανική φυλακή.

Πολιτικές πιέσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Η επιχείρηση εναντίον του Οσεγκέρα πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος των πιέσεων που ασκούσε η κυβέρνηση Τραμπ προς την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, ζητώντας αυστηρότερη καταστολή των διακινητών ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάσουν άμεση παρέμβαση στη χώρα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου, χαρακτήρισε τον θάνατο του Οσεγκέρα «σημαντική εξέλιξη» για τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική συνολικά.

Παρά τη στρατιωτική επιτυχία, εκτιμάται ότι η εξόντωση του «Ελ Μέντσο» θα προκαλέσει νέο κύμα βίας στο Μεξικό. «Θα υπάρξει απίστευτα πολλή βία», δήλωσε η ειδική στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα, Βάντα Φελμπάμπ-Μπράουν, συγκρίνοντας τον Οσεγκέρα με άλλους διαβόητους βαρόνους όπως τον Γκουσμάν και τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάντα.

Αναταραχή και επιπτώσεις

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους Ναβάρο, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους έως ότου αποκατασταθεί η τάξη. Η πρεσβεία των ΗΠΑ προέτρεψε τους Αμερικανούς στο Μεξικό να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα να καίγονται και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στους δρόμους του Χαλίσκο. Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα, ένοπλοι απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους σε τουλάχιστον έξι πολιτείες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά της χώρας.

Η Air Canada ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις της προς το Πουέρτο Βαγιάρτα, ενώ οι United Airlines και American Airlines ακύρωσαν επίσης δρομολόγια προς το ίδιο θέρετρο και τη Γκουαδαλαχάρα.

Η επιχείρηση και το προφίλ του «Ελ Μέντσο»

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σκοτώθηκαν επτά μέλη του καρτέλ και τραυματίστηκαν τρεις στρατιώτες. Δύο ακόμη συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν όπλα, μεταξύ των οποίων εκτοξευτήρες ρουκετών ικανοί να καταρρίπτουν αεροσκάφη.

Το CJNG θεωρείται ένα από τα πιο βίαια καρτέλ του Μεξικού. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι δρα σχεδόν σε όλη τη χώρα και εμπλέκεται, πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς, διακίνηση ανθρώπων, κλοπές πετρελαίου και εμπόριο όπλων.

Ο συγγραφέας Χοσέ Ρεβέλες περιέγραψε τον Οσεγκέρα ως άνδρα «βίαιο εκ φύσεως», που δεν δίσταζε να συγκρουστεί με τις αρχές. Υπενθύμισε την επίθεση του 2020 εναντίον του νυν ομοσπονδιακού υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας, Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, τότε αρχηγού της αστυνομίας της πρωτεύουσας, κατά την οποία τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ο ίδιος τραυματίστηκε.

Από τα βουνά της Μιτσοακάν στην κορυφή του εγκλήματος

Ο Οσεγκέρα γεννήθηκε το 1966 σε φτωχό χωριό της πολιτείας Μιτσοακάν, περιοχή γνωστή για την ανομία της. Από μικρός εργάστηκε στα χωράφια και αργότερα μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με εισαγγελείς, ενεπλάκη σε εμπόριο ηρωίνης. Μετά τη σύλληψή του και την απέλασή του στο Μεξικό, εντάχθηκε αρχικά στην αστυνομία και στη συνέχεια στο καρτέλ Μιλένιο, ως πληρωμένος δολοφόνος.

Αφού απέτυχε να αναλάβει την ηγεσία του Μιλένιο, ίδρυσε το CJNG, επιδιώκοντας παράλληλα πολιτική κάλυψη. Ο ειδικός του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Εντγκάρντο Μπουσκάγλια, σημείωσε ότι το καρτέλ «ήταν από τους μεγαλύτερους αγοραστές πολιτικών και πολιτικών εκστρατειών», αποκτώντας έτσι ευρεία κοινωνική βάση. Κατά την πανδημία της Covid-19, άνδρες του CJNG μοίραζαν τρόφιμα με το λογότυπο του καρτέλ, κερδίζοντας τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

«Σε σύγκριση με τη μεξικανική κυβέρνηση, ήταν η λιγότερο κακή επιλογή», σχολίασε ο Μπουσκάγλια.

Το αιματηρό αποτύπωμα των καρτέλ

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από το 2006 έχουν χάσει τη ζωή τους στο Μεξικό περίπου 450.000 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100.000 παραμένουν αγνοούμενοι σε περιστατικά που σχετίζονται με τη δράση των καρτέλ.