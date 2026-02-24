Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) εξασφάλισε την επαναπιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η απόφαση επιβεβαιώνει την πλήρη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας.

Όπως αναφέρεται, η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2026 και η πιστοποίηση θα έχει ισχύ έως τις 8 Φεβρουαρίου 2031. Η διαδικασία βασίστηκε στην Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, η οποία διαπίστωσε ότι το σύστημα ποιότητας του ΑΠΘ πληροί πλήρως τα πρότυπα της ΕΘΑΑΕ και τις ευρωπαϊκές αρχές διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η Επιτροπή ανέδειξε ως ισχυρά σημεία την εδραιωμένη κουλτούρα ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας, την ενεργό συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και την υψηλή διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία.

Διεθνής προοπτική και ακαδημαϊκή εξωστρέφεια

Η Έκθεση κάνει ειδική αναφορά στη διεθνή διάσταση του Ιδρύματος, επισημαίνοντας τη στενή ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας, την ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές ESG, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων με διεθνείς εταίρους. Παράλληλα, τονίζεται η συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες αξιολόγησης, στοιχείο που ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του ΑΠΘ.

Σε σχετική επιστολή προς τις Πρυτανικές Αρχές, το Συμβούλιο έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής και συνεχάρη το Ίδρυμα για την «άριστη ανταπόκριση» στη διαδικασία πιστοποίησης. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία αξιοποίησης των συστάσεων για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του Πανεπιστημίου.

Ενίσχυση αξιοπιστίας και διεθνούς θέσης

Το ΑΠΘ σημειώνει ότι η επαναπιστοποίηση αποτελεί κρίσιμο δείκτη αξιοπιστίας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας, καθώς επιβεβαιώνει την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις διοικητικές διαδικασίες. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση του Ιδρύματος στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, προωθώντας νέες συνεργασίες, συμμετοχές σε δίκτυα και προσέλκυση φοιτητριών, φοιτητών και ερευνητών από το εξωτερικό.

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε: «η επιτυχής πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή αναγνώριση για το Ίδρυμά μας και επιβεβαιώνει τη συστηματική και συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας του. Η αξιολόγηση αποτυπώνει την ισχυρή κουλτούρα ποιότητας που έχει εμπεδωθεί σε όλα τα επίπεδα του Πανεπιστημίου, τη διαφάνεια στις διαδικασίες μας, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή μας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση της διεθνούς διάστασης του Αριστοτελείου, της εξωστρέφειας και της εναρμόνισής του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, στοιχεία που ενισχύουν τη θέση του στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια ώστε η ποιότητα να παραμένει βασικός πυλώνας ανάπτυξης, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική και ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση».