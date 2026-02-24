Χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος αναμένονται τον Μάρτιο, καθώς η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα οδηγεί σε μείωση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι όσο αυξάνεται η παραγωγή «πράσινης» ενέργειας, τόσο περιορίζεται η τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τον Φεβρουάριο, η εικόνα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τον Ιανουάριο. Η μέση τιμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας υποχώρησε περίπου στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 108 ευρώ τον προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω της ενισχυμένης παραγωγής από αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα.

Συμμετοχή κατά 20%

Οι ισχυροί άνεμοι των τελευταίων εβδομάδων αύξησαν τη συμμετοχή των αιολικών πάρκων στο σύστημα, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν τα υδροηλεκτρικά αποθέματα. Τα υδροηλεκτρικά συμμετέχουν πλέον σταθερά στο ενεργειακό μείγμα κατά περίπου 20%.

Η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ περιόρισε την ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου, που παραμένουν ακριβότερες. Δεδομένου ότι η χονδρική τιμή διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα που εισέρχεται στο σύστημα, η μικρότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο συμπίεσε το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζεται ήδη στα «πράσινα» τιμολόγια λιανικής του Μαρτίου. Τα τιμολόγια αυτά συνδέονται με τη διακύμανση της χονδρικής τιμής και προσαρμόζονται βάσει της μέσης τιμής του προηγούμενου μήνα, μεταφέροντας έτσι τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών.

Μαξιλάρι στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών καυσίμων. Όταν το ενεργειακό μείγμα βασίζεται περισσότερο σε αιολικά και υδροηλεκτρικά, το σύστημα καθίσταται λιγότερο ευάλωτο στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου και στις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τις αγορές.

Παράλληλα, η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας εκτιμάται ότι θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής στο μέλλον. Όσο αυξάνεται η δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περικοπές, τόσο εντονότερη θα είναι η επίδρασή τους στη μείωση των χονδρικών τιμών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ενεργειακή μετάβαση μεταφράζεται σε άμεσο οικονομικό όφελος για τους πολίτες.