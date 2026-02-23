Η Ινδία προχωρά στη μεγαλύτερη έως σήμερα αναβάθμιση της τεχνολογικής της στρατηγικής, με στόχο να αμφισβητήσει τη διπολική κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι δύο ισχυρότεροι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας, η Reliance Industries και ο Adani Group, ανακοίνωσαν επενδυτικό σχέδιο ύψους 210 δισ. δολαρίων σε κέντρα δεδομένων και υποδομές υπολογιστικής ισχύος, επιδιώκοντας να μετατρέψουν την Ινδία σε παγκόσμιο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης έως το 2035.

Πίσω από το φιλόδοξο αυτό σχέδιο βρίσκονται δύο από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο: ο Mukesh Ambani και ο Gautam Adani. Ο Ambani, επικεφαλής της Reliance, σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 110 δισ. δολαρίων, ενώ ο Adani προσανατολίζεται σε κεφάλαια έως 100 δισ. δολάρια μέσω του ομίλου του. Το συνολικό ποσό συνιστά τη μεγαλύτερη ιδιωτική δέσμευση κεφαλαίων στην ιστορία της ινδικής τεχνολογικής βιομηχανίας.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, η Ινδία δεν διαθέτει ακόμη ανεπτυγμένη βιομηχανία παραγωγής ημιαγωγών μεγάλης κλίμακας. Αυτό περιορίζει την ικανότητά της να ανταγωνιστεί άμεσα στην κατασκευή μικροτσίπ. Ωστόσο, τα κέντρα δεδομένων και η υπολογιστική υποδομή θεωρούνται το πιο ρεαλιστικό σημείο εισόδου σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά λόγω της έκρηξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Reliance και ο Adani Group σχεδιάζουν τη δημιουργία γιγαντιαίων data centers με πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, υψηλή συνδεσιμότητα και φορολογικά κίνητρα για διεθνείς εταιρείες. Παράλληλα, η ινδική κυβέρνηση προσφέρει φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο πολιτικής προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.

Παρότι τα 210 δισ. δολάρια υπολείπονται των άνω των 630 δισ. που αναμένεται να δαπανήσουν φέτος οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί, η κλίμακα της ινδικής επένδυσης είναι εντυπωσιακή. Αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μιας αναδυόμενης οικονομίας που στοχεύει να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Διεθνείς συμμαχίες και ενεργειακή στρατηγική

Η ινδική αντεπίθεση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στους δύο μεγάλους ομίλους. Η Microsoft έχει δεσμευτεί για επενδύσεις 50 δισ. δολαρίων έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ η Google υλοποιεί πενταετές σχέδιο 15 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία κέντρου τεχνητής νοημοσύνης στη Βισακαπατνάμ.

Παράλληλα, το Tata Group επενδύει 11 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη «Πόλης Καινοτομίας» στη Ναβί Μουμπάι και συνεργάζεται με την OpenAI για την ενσωμάτωση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή. Η Yotta Data Services, σε συνεργασία με τη Nvidia, επενδύει 3 δισ. δολάρια για την απόκτηση 20.736 επεξεργαστών Blackwell Ultra, από τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες υπολογιστικής επιτάχυνσης.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί η σύνδεση ενεργειακής επάρκειας και υπολογιστικής ισχύος. Ο Γκαουτάμ Αντάνι έχει τονίσει ότι «τα έθνη που θα κυριαρχήσουν στη συμμετρία ενέργειας και υπολογιστικής ισχύος θα διαμορφώσουν την επόμενη δεκαετία». Ο όμιλός του, με παρουσία σε λιμάνια, ενέργεια και υποδομές, επιδιώκει να εξασφαλίσει χαμηλού κόστους ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των data centers.

Η Reliance, από την πλευρά της, συνδυάζει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ψηφιακές υπηρεσίες και ενεργειακές επενδύσεις, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Ο Μουκές Αμπάνι έχει δηλώσει ότι στόχος είναι «η νοημοσύνη να γίνει τόσο πανταχού παρούσα όσο και η συνδεσιμότητα», υπογραμμίζοντας πως η μείωση του κόστους υπολογισμού θα επιταχύνει την καινοτομία.

Αναδιατύπωση του «Make in India»

Η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη εντάσσεται στην αναδιατύπωση της πρωτοβουλίας «Make in India». Ο όμιλος Adani εξετάζει επενδύσεις ακόμη και στον τομέα της αεροναυπηγικής, επιχειρώντας να μεταφέρει την τεχνολογική αναβάθμιση στη βιομηχανική παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζεται ως οριζόντιος επιταχυντής για μεταφορές, ενέργεια, logistics και άμυνα.

Η επιδίωξη της Ινδίας δεν περιορίζεται στην εσωτερική ανάπτυξη. Στόχος είναι να καταστεί ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Η χώρα διαθέτει ισχυρή βάση στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής και τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό σε μηχανικούς και προγραμματιστές.

Εφόσον οι επενδύσεις σε υποδομές συνοδευτούν από ενίσχυση της έρευνας και εγχώρια καινοτομία, η Ινδία μπορεί να μετατραπεί από «καταναλωτή» τεχνολογίας σε εξαγωγέα λύσεων. Το στοίχημα είναι διπλό: να καλυφθεί το τεχνολογικό χάσμα με τις υπερδυνάμεις και να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδυάζει ενέργεια, δεδομένα και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Όπως δήλωσε ο Αντάνι, η Ινδία δεν θέλει να είναι απλός χρήστης της νέας εποχής, αλλά «δημιουργός, κατασκευαστής και εξαγωγέας» τεχνητής νοημοσύνης. Η επόμενη δεκαετία θα δείξει αν τα 210 δισ. δολάρια θα αποτελέσουν εντυπωσιακή εξαγγελία ή το θεμέλιο μιας νέας παγκόσμιας ισορροπίας στον ψηφιακό ανταγωνισμό.