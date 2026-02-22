Ο Arthur Mensch, συνιδρυτής και CEO της Mistral AI, απέρριψε τις προειδοποιήσεις περί καταστροφικών ή υπαρξιακών κινδύνων από την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντάς τες «κυρίως τακτικές αποπροσανατολισμού». Όπως υποστήριξε, ο πραγματικός κίνδυνος προέρχεται από τη διαρκώς αυξανόμενη ικανότητα της ΤΝ να διαμορφώνει την κοινή γνώμη και να επηρεάζει τις εκλογές.

Μιλώντας στη Le Monde και το France Inter την Παρασκευή, στο πλαίσιο του συνεδρίου India AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, ο Mensch στράφηκε εναντίον Αμερικανών ηγετών της τεχνολογίας — του Sam Altman της OpenAI και του Dario Amodei της Anthropic — οι οποίοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για κινδύνους απώλειας ελέγχου της προηγμένης ΤΝ ή ακόμη και για καταστροφές σε πολιτισμικό επίπεδο. «Στην πραγματικότητα, ο αληθινός κίνδυνος της τεχνητής νοημοσύνης που πρόκειται να έρθει είναι αυτός της τεράστιας επιρροής στον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι και στον τρόπο που ψηφίζουν». Παρομοίασε εργαλεία όπως το ChatGPT και το Grok με πιθανά «όργανα ελέγχου της σκέψης» και προειδοποίησε για ένα αναδυόμενο «πληροφοριακό ολιγοπώλιο» που ελέγχεται από λίγες αμερικανικές εταιρείες.

Ο Mensch επισήμανε μια, όπως είπε, αποκαλυπτική αντίφαση: «Τα εργαλεία που είναι ικανά να ασκήσουν αυτή την επιρροή βρίσκονται στα χέρια των ανθρώπων που σας μιλούν για ακραίους, υπαρξιακούς ή καταστροφικούς κινδύνους». Τόνισε ότι οι ακραίοι αυτοί κίνδυνοι παραμένουν «επιστημονική φαντασία» και χαρακτήρισε τις σχετικές δηλώσεις ως «εκτροπή προσοχής, που γίνεται με εντελώς υπολογισμένο τρόπο».

Οι δηλώσεις του Mensch ακολούθησαν τη δημοσίευση ενός δοκιμίου 19.000 λέξεων του Dario Amodei με τίτλο “The Adolescence of Technology”, όπου προειδοποιεί ότι η ΤΝ θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία βιολογικών όπλων, να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και να εκτοπίσει εκατομμύρια εργαζόμενους. Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχει διατυπώσει και ο Altman για την τεχνητή γενική νοημοσύνη.

Ο Mensch δεν ήταν ο μόνος που αμφισβήτησε τις δυσοίωνες προβλέψεις. Ο πρωτοπόρος της ΤΝ Yann LeCun, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τη Meta από τη θέση του επικεφαλής επιστήμονα τεχνητής νοημοσύνης, εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό για την πιθανότητα εμφάνισης υπερνοημοσύνης στο εγγύς μέλλον. Όπως είπε, η AGI «ίσως να μην εμφανιστεί εντός της ζωής του».

Ο LeCun υποστήριξε ότι τα σημερινά συστήματα ΤΝ στερούνται των «μοντέλων κόσμου» που απαιτούνται για πραγματική συλλογιστική και πρέπει να θεωρούνται ως «ενισχυτές» της ανθρώπινης νοημοσύνης, όχι ως υποκατάστατά της. Έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τους ισχυρισμούς περί υπαρξιακού κινδύνου «απόλυτες ανοησίες» και προειδοποίησε ότι τέτοιες αφηγήσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως πρόσχημα για ρυθμίσεις που ενισχύουν τους ήδη ισχυρούς παίκτες.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, προειδοποίησε ενάντια στην «υπερβολική ρύθμιση που θα μπορούσε να εμποδίσει την καινοτομία», επιμένοντας στην ανάγκη για ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης. Ο Mensch, του οποίου η νεοφυής επιχείρηση προωθεί μοντέλα ανοιχτού κώδικα και τοποθετείται ως εναλλακτική απέναντι στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση εξουσίας στην ΤΝ απειλεί την οικονομική κυριαρχία και τη δημοκρατία.

Η Mistral ανακοίνωσε σχέδια για το άνοιγμα του πρώτου της γραφείου στην Ινδία εντός του έτους, επιχειρώντας να εισέλθει σε μια αγορά που προσελκύει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων παγκόσμιων εταιρειών.

Η India AI Impact Summit, που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 21 Φεβρουαρίου, συγκέντρωσε περισσότερους από 500.000 επισκέπτες και εξασφάλισε δεσμεύσεις ύψους 250 δισ. δολαρίων για επενδύσεις σε υποδομές ΤΝ, σύμφωνα με τον υπουργό Πληροφορικής της Ινδίας Ashwini Vaishnaw. Πάνω από 70 χώρες αναμενόταν να υπογράψουν τη «Διακήρυξη του Δελχί», δεσμευόμενες ότι «η υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης υλοποιείται πλήρως μόνο όταν τα οφέλη της μοιράζονται από την ανθρωπότητα».