Τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργικά μοντέλα παραγωγής εικόνας αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν. Ζούμε στη «γενναία, νέα εποχή» όπου τα συστήματα generative A.I. μάς επιτρέπουν να φανταστούμε – και να δούμε – πώς θα μπορούσαν να ήταν τα αρχαία χρόνια, τότε που δεν υπήρχαν κάμερες ή διαδίκτυο.

Αφορμή αποτέλεσε ένα βίντεο στο TikTok που παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο ως σύγχρονο influencer. Ο ηγέτης εμφανίζεται ντυμένος με ρούχα εποχής, κρατώντας στο ένα χέρι smartphone και στο άλλο το σπαθί του, καβάλα στον Βουκεφάλα. Η εικόνα αυτή δείχνει πως η A.I. δεν περιορίζεται πλέον στην ιστορική αναπαράσταση, αλλά ανοίγει νέους δρόμους ψηφιακής φαντασίας.

Τα προγράμματα αυτά αξιοποιούν δεδομένα εικόνας, φωνής και κίνησης για να δημιουργήσουν ρεαλιστικά βίντεο ακόμη και για πρόσωπα που έζησαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Μέσω τεχνικών όπως το deepfake και τα εργαλεία text-to-video, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «αναστήσει» ιστορικές μορφές, χαρίζοντάς τους φωνή, εκφράσεις και κίνηση.

Αν και εγείρονται ζητήματα αλήθειας και ψευδούς ιστορικής αναπαράστασης, η νέα αυτή τεχνολογία ανοίγει έναν δημιουργικό δρόμο για τη διάδοση της ιστορίας και τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν μέσα από τη δύναμη της εικόνας.

«Τα σχόλια συνδέουν το αρχαίο παρελθόν με το τώρα και με κάνουν να σκέφτομαι ότι ακόμα και με αυτό τον “ανορθόδοξο” τρόπο, με βίντεο από A.I., μπορεί η νεολαία να μάθει, έστω βασική, ιστορία!»