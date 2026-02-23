Ξεκινά τη Δευτέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες η πολύκροτη δίκη της 35χρονης Κούρι Ρίτσινς, μητέρας τριών παιδιών από τη Γιούτα, η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της λίγους μήνες αφότου εξέδωσε παιδικό βιβλίο για το πένθος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ρίτσινς φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της, Έρικ Ρίτσινς, τον Μάρτιο του 2022 στο σπίτι τους, κοντά στο χιονοδρομικό θέρετρο Παρκ Σίτι. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι του χορήγησε φαιντανύλη σε ποσότητα πενταπλάσια της θανατηφόρας, αναμειγνύοντάς τη σε κοκτέιλ τύπου Moscow mule που εκείνος κατανάλωσε.

Κατά τα δικαστικά έγγραφα, είχε προηγηθεί φερόμενη απόπειρα δηλητηρίασης έναν μήνα νωρίτερα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν –σύμφωνα με την εισαγγελία– πρόσθεσε φαιντανύλη σε σάντουιτς, προκαλώντας του έντονη αλλεργική αντίδραση και απώλεια αισθήσεων.

Το φερόμενο κίνητρο και οι κατηγορίες

Η εισαγγελία αποδίδει τη δολοφονία σε οικονομικά κίνητρα, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη αντιμετώπιζε σοβαρά χρέη και παράλληλα διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, σχεδιάζοντας το μέλλον της με άλλον άνδρα. Η ίδια αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Συνολικά αντιμετωπίζει σχεδόν τριάντα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, απόπειρα ανθρωποκτονίας, πλαστογραφία, τραπεζική και ασφαλιστική απάτη. Μόνο η κατηγορία της ανθρωποκτονίας επισύρει ποινή κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Το παιδικό βιβλίο και τα οικονομικά στοιχεία

Τον Μάιο του 2023, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή της, η Ρίτσινς είχε αυτοεκδώσει το παιδικό βιβλίο «Are You with Me?», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα-αγγέλου που παρακολουθεί το παιδί του μετά τον θάνατό του. Το βιβλίο, που είχε παρουσιαστεί και σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, αναμένεται να αξιοποιηθεί από την εισαγγελία ως στοιχείο που, κατά την άποψή της, ενισχύει τον ισχυρισμό περί προσχεδιασμένης ενέργειας και προσπάθειας συγκάλυψης.

Παράλληλα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η κατηγορούμενη είχε συνάψει, χωρίς τη γνώση του συζύγου της, πολλαπλά ασφαλιστήρια ζωής στο όνομά του, συνολικού ύψους σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης αρνητικό τραπεζικό υπόλοιπο, οφειλές που ξεπερνούσαν το 1,8 εκατ. δολάρια και αγωγές από πιστωτές.

Οι μάρτυρες και η υπεράσπιση

Μεταξύ των βασικών μαρτύρων αναμένεται να καταθέσει οικιακή βοηθός, η οποία ισχυρίζεται ότι πούλησε φαιντανύλη στη Ρίτσινς σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη μάρτυρας έχει λάβει ασυλία και δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, γεγονός που η υπεράσπιση σκοπεύει να αξιοποιήσει, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της.

Στο δικαστήριο ενδέχεται επίσης να καταθέσουν συγγενείς, φίλοι του ζευγαριού και ο άνδρας με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση η κατηγορούμενη. Φίλος του θύματος έχει δηλώσει ότι, σε τηλεφώνημα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Έρικ Ρίτσινς εξέφρασε φόβο λέγοντας: «Νομίζω ότι η γυναίκα μου προσπάθησε να με δηλητηριάσει».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης εμφανίζονται βέβαιοι ότι το 12μελές σώμα ενόρκων, αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία και ακούσει την εκδοχή της κατηγορούμενης, θα την αθωώσει. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως τις 26 Μαρτίου.