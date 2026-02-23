Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Λουβαίν στις Βρυξέλλες εντόπισαν έναν απροσδόκητο διπλό ρόλο της πρωτεΐνης TRPV4 στον κύκλο φαγούρας-ξυσίματος. Διαπίστωσαν ότι η πρωτεΐνη όχι μόνο πυροδοτεί την αίσθηση της φαγούρας στο δέρμα, αλλά λειτουργεί και ως εσωτερικό σήμα του νευρικού συστήματος που ενημερώνει τον εγκέφαλο πότε το ξύσιμο έχει επιτελέσει τον σκοπό του. Η ανακάλυψη, που θα παρουσιαστεί στις 24 Φεβρουαρίου στην 70ή Ετήσια Συνάντηση της Biophysical Society στο Σαν Φρανσίσκο, ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες προσεγγίζουν τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων όπως το έκζεμα και η ψωρίαση.

Η μελέτη, υπό την καθοδήγηση της μοριακής βιολόγου Roberta Gualdani, ξεκίνησε με στόχο τη διερεύνηση του πόνου. «Αρχικά μελετούσαμε το TRPV4 στο πλαίσιο του πόνου», ανέφερε η Gualdani σε ανακοίνωση. «Αλλά αντί για φαινότυπο πόνου, αυτό που προέκυψε καθαρά ήταν μια διαταραχή της φαγούρας, ειδικότερα στη ρύθμιση της συμπεριφοράς του ξυσίματος.»

Το TRPV4 ανήκει σε μια οικογένεια διαύλων ιόντων που λειτουργούν ως μοριακές πύλες στις μεμβράνες των αισθητικών νευρώνων, επιτρέποντας τη ροή ιόντων ως απόκριση σε φυσικά ή χημικά ερεθίσματα. Αν και υπήρχαν ενδείξεις ότι ο δίαυλος σχετίζεται με τη φαγούρα, η ακριβής του λειτουργία –ιδίως στη χρόνια φαγούρα– παρέμενε αδιευκρίνιστη.

Η ομάδα της Gualdani δημιούργησε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια χωρίς TRPV4 σε συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα. Έπειτα, προκάλεσε μια χρόνια κατάσταση φαγούρας παρόμοια με ατοπική δερματίτιδα, χρησιμοποιώντας ουσία παρόμοια με τη βιταμίνη D. Τα αποτελέσματα ήταν αντιφατικά: τα ποντίκια χωρίς νευρωνικό TRPV4 ξύνονταν λιγότερο συχνά, αλλά κάθε επεισόδιο ξυσίματος διαρκούσε περισσότερο.

«Με την πρώτη ματιά, αυτό φαίνεται παράδοξο», δήλωσε η Gualdani. «Αλλά στην πραγματικότητα αποκαλύπτει κάτι πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η φαγούρα.»

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι το TRPV4 λειτουργεί ως μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης. «Όταν ξύνουμε μια φαγούρα, κάποια στιγμή σταματάμε επειδή υπάρχει ένα σήμα αρνητικής ανάδρασης που μας λέει ότι έχουμε ικανοποιηθεί», εξήγησε η Gualdani. «Χωρίς το TRPV4, τα ποντίκια δεν αισθάνονται αυτή την ανάδραση και συνεχίζουν να ξύνονται για πολύ περισσότερο.»

Το κανάλι φαίνεται να έχει αντίθετους ρόλους ανάλογα με τη θέση του στον οργανισμό. Στα κύτταρα του δέρματος συμβάλλει στη δημιουργία της αίσθησης της φαγούρας, ενώ στους αισθητικούς νευρώνες περιορίζει την παρόρμηση για ξύσιμο, στέλνοντας σήμα ικανοποίησης στον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο. Το εύρημα προσθέτει νέα διάσταση σε προηγούμενες έρευνες που είχαν επικεντρωθεί στο TRPV4 κυρίως ως προαγωγέα της φαγούρας στους κερατινοκύτταρες και τα μακροφάγα.

Ο διττός ρόλος της πρωτεΐνης έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη φαρμάκων. «Αυτό σημαίνει ότι ο ευρύς αποκλεισμός του TRPV4 ίσως να μην είναι η λύση», σημείωσε η Gualdani. «Οι μελλοντικές θεραπείες θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένες — να δρουν μόνο στο δέρμα χωρίς να επηρεάζουν τους νευρωνικούς μηχανισμούς που μας υποδεικνύουν πότε να σταματήσουμε να ξυνόμαστε.»

Η πρόκληση της χρόνιας φαγούρας

Η χρόνια φαγούρα πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 31,6 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από κάποια μορφή έκζεμα, ενώ σχεδόν 8 εκατομμύρια ενήλικες ζουν με ψωρίαση. Πάνω από το 86% των ασθενών με έκζεμα αναφέρουν καθημερινή φαγούρα.

Οι διαθέσιμες θεραπείες παραμένουν περιορισμένες. Όπως επισημαίνει το Science News, η υπερβολική μείωση της δράσης του TRPV4 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία παύσης του ξυσίματος, ενώ η υπερενεργοποίησή του ενδέχεται να προκαλέσει εντονότερη φαγούρα. Το εύρημα της ομάδας της Gualdani ανοίγει τον δρόμο για πιο ισορροπημένες και στοχευμένες προσεγγίσεις στη θεραπεία χρόνιων δερματολογικών παθήσεων.