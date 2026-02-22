Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση μετακινήσεων ενόψει σφοδρής χιονοθύελλας που αναμένεται να πλήξει τη μεγαλούπολη των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων.

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21.00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», δήλωσε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου. Όπως διευκρίνισε, οι δρόμοι, οι αυτοκινητόδρομοι και οι γέφυρες της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί, με εξαίρεση «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε ότι η πόλη «δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια» και κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση.

Σύμφωνα με τις αρχές, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται —με έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους— θα απαγορευτεί πλήρως η κυκλοφορία για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια και ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η χιονόπτωση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 45 έως 60 εκατοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσει τα 70 εκατοστά, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στις υποδομές.

Επιφυλακή και σε άλλες πόλεις

Ανάλογη προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη και σε άλλες πόλεις των ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Βοστώνη, που αναμένουν την επερχόμενη κακοκαιρία. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα στην περιοχή είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.