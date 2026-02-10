Τα δύο τρίτα των 15.000 νοσηλευτών που συμμετέχουν στην απεργία στη Νέα Υόρκη από τις 12 Ιανουαρίου κατέληξαν σε συμφωνία με τους ιδιωτικούς νοσοκομειακούς ομίλους στους οποίους εργάζονται, όπως ανακοίνωσε η συνδικαλιστική ένωση New York State Nurses Association (NYSNA).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “σχεδόν 10.500 μέλη του NYSNA κατέληξαν σε προσωρινές συμφωνίες με τα νοσοκομεία τους“ και αναμένεται να επιστρέψουν στην εργασία τους το Σάββατο, εφόσον οι συμφωνίες εγκριθούν με ψηφοφορία.

Παράλληλα, “περίπου 4.200 νοσηλευτές“ συνεχίζουν την απεργία, όπως επισημαίνει η ένωση.

Όροι των συμφωνιών και αιτήματα των νοσηλευτών

Η συνδικαλιστική οργάνωση ανέφερε ότι δύο από τους τρεις νοσοκομειακούς ομίλους που επηρεάστηκαν από την κινητοποίηση αποδέχθηκαν να ενισχύσουν το προσωπικό στις υπηρεσίες, να προχωρήσουν σε αυξήσεις μισθών και να διατηρήσουν τα κοινωνικά επιδόματα των εργαζομένων.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν ακόμη μέτρα προστασίας από τη βία στον χώρο εργασίας, δικλείδες ασφαλείας απέναντι στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και προβλέψεις για την προστασία ασθενών και νοσηλευτών που είναι μετανάστες ή τρανς.

Πολιτικό πλαίσιο και αντίδραση των νοσοκομείων

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών και επιχειρεί να περιορίσει τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους συνδικαλιστικούς κύκλους.

Τα νοσοκομεία Montefiore και Mount Sinai δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τις συμφωνίες ούτε έχουν προβεί σε επίσημο σχολιασμό.

Η μεγαλύτερη απεργία του κλάδου στη Νέα Υόρκη

Η κινητοποίηση αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη απεργία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον νοσηλευτικό κλάδο της πόλης, σύμφωνα με το NYSNA.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2023 περίπου 7.000 νοσηλευτές είχαν προχωρήσει σε τριήμερη απεργία, καταφέρνοντας τότε να εξασφαλίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού στα νοσοκομεία.