Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε την αποδέσμευση ομοσπονδιακών κονδυλίων για ένα μεγάλο έργο υποδομής στη Νέα Υόρκη, υπό τον όρο ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός Πεν και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες θα πάρουν το όνομά του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην επιχειρηματίας και δισεκατομμυριούχος, γνωστός για τον πύργο του στην 5η Λεωφόρο που φέρει το όνομά του, επιδιώκει να αφήσει ένα διαρκές αποτύπωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τρόπο που δεν έχει επιχειρήσει κανείς από τους προκατόχους του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του CNN και του NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να δοθεί το όνομά του στα δύο πιο πολυσύχναστα σημεία της χώρας: τον σταθμό Πεν στη Νέα Υόρκη και το αεροδρόμιο Ντάλες στην Ουάσινγκτον.

Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τα μέσα ανέφεραν ότι ο Τραμπ έκανε την πρόταση αυτή στον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. Υποσχέθηκε να αποδεσμεύσει περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχει παγώσει η κυβέρνησή του, για την κατασκευή νέας υπόγειας σήραγγας και την αποκατάσταση υφιστάμενης μεταξύ Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσι.

Οι δύο πολιτείες έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την αποδέσμευση των κονδυλίων, με τη σχετική υπόθεση να εξετάζεται από δικαστή.

Ο Σούμερ, σύμφωνα με τα ίδια μέσα, απέρριψε την πρόταση του προέδρου, ενώ το CNN διευκρίνισε ότι η πρόταση είχε γίνει τον προηγούμενο μήνα.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθριν Χόκαλ, απάντησε μέσω κοινωνικών δικτύων παρουσιάζοντας μια σατιρική «αντιπρόταση», όπου ο Πύργος Τραμπ στο Μανχάταν εμφανίζεται μετονομασμένος σε Πύργο Χόκαλ.

Αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες και φιλοδοξίες

Συνήθως, τα ονόματα των προέδρων των ΗΠΑ δίνονται σε δημόσια κτίρια ή υποδομές μόνο μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα ή τον θάνατό τους. Ωστόσο, ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει διαφορετική προσέγγιση.

Τον Δεκέμβριο, το διοικητικό συμβούλιο που ο ίδιος διόρισε στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον ψήφισε υπέρ της μετονομασίας του σε Κέντρο Τραμπ–Κένεντι.

Παράλληλα, ο πρόεδρος πιέζει για την κατασκευή μιας νέας «Αψίδας της Ανεξαρτησίας», εμπνευσμένης από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, καθώς και για την ανέγερση νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, μετά την κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας.

Πρόσφατα ανακοίνωσε την κατασκευή νέας γενιάς πολεμικών πλοίων που θα φέρουν το όνομά του, γνωστά ως «κλάσης Τραμπ».

Τέλος, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την έκδοση αναμνηστικού νομίσματος με το πορτρέτο του Τραμπ, παρά την απαγόρευση της νομοθεσίας να απεικονίζονται εν ενεργεία ή εν ζωή πρόεδροι στα νομίσματα.