Ο συνιδρυτής του Ethereum, Vitalik Buterin, έκανε ένα μεγάλο ποντάρισμα ύψους 148.000 δολαρίων στην πλατφόρμα Polymarket, στηρίζοντας τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβεβαιώσουν επίσημα την ύπαρξη εξωγήινης ζωής πριν από το 2027. Η θέση του, στην πλευρά «Όχι» της αγοράς, αναμένεται να αποφέρει περίπου 16.000 δολάρια κέρδος εάν δεν υπάρξει επίσημη αποκάλυψη εντός του χρονικού πλαισίου του συμβολαίου. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική κίνηση ενός trader που έχει δηλώσει δημόσια πως προτιμά να ποντάρει εναντίον του ντόρου.

Το στοίχημα του Buterin ήρθε λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Προέδρου Donald Trump στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι θα δώσει εντολή στο Πεντάγωνο και σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες να «ξεκινήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και αποδέσμευσης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινους και εξωγήινη ζωή, μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα (UAP) και μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα (UFOs)». Η ανακοίνωση του Trump το απόγευμα της Πέμπτης προκάλεσε έντονη κινητικότητα στις αγορές προβλέψεων. Οι πιθανότητες επιβεβαίωσης ύπαρξης εξωγήινων από τις ΗΠΑ στο Kalshi εκτινάχθηκαν από 17% σε 28% μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στο Polymarket αυξήθηκαν από περίπου 9% σε 22%.

Το στοίχημα του Buterin εντάσσεται σε ένα γνωστό μοτίβο επενδυτικής συμπεριφοράς. Σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο στο Foresight News, ο συνιδρυτής του Ethereum είχε αποκαλύψει ότι κέρδισε 70.000 δολάρια στο Polymarket το 2025, επενδύοντας περίπου 440.000 δολάρια σε αυτό που αποκαλεί στρατηγική «κατά της παράνοιας». Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον εντοπισμό αγορών που έχουν παρασυρθεί από συναισθηματική υπερβολή και στη στοιχηματοδότηση ενάντια σε ακραία σενάρια.

Ως παραδείγματα αυτής της μεθόδου, ο Buterin είχε αναφέρει προηγούμενα στοιχήματα που είχε τοποθετήσει εναντίον του ενδεχομένου ο Donald Trump να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης και εναντίον της πιθανότητας το αμερικανικό δολάριο να καταρρεύσει στο μηδέν. «Αν θέλεις να βγάλεις χρήματα, πρέπει να μπεις σε εκείνες τις αγορές όπου οι άνθρωποι έχουν παρασυρθεί από τρελές και παράλογες προβλέψεις· εκεί μπορείς να βγάλεις χρήματα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Buterin στο Foresight News.

Η οδηγία του Trump δεν προέκυψε τυχαία. Προηγήθηκε ένα κύμα δημόσιου ενδιαφέροντος, έπειτα από δηλώσεις του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Ο Ομπάμα είχε πει στον παρουσιαστή podcast Μπράιαν Τάιλερ Κόεν ότι οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί, αλλά δεν τους έχω δει». Αργότερα, μέσω Instagram, διευκρίνισε ότι αναφερόταν στη στατιστική πιθανότητα ύπαρξης ζωής αλλού στο σύμπαν, προσθέτοντας πως «δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας».

Ο Trump εκμεταλλεύτηκε τα σχόλια αυτά, κατηγορώντας τον Ομπάμα, ενώ βρισκόταν στο Air Force One, ότι αποκάλυψε «διαβαθμισμένες πληροφορίες» και προσφέρθηκε να «τον βγάλει από τη δύσκολη θέση με την αποχαρακτηρισμό τους». Ο ίδιος ο Trump δήλωσε ότι δεν έχει άποψη σχετικά με το αν υπάρχουν εξωγήινοι.