Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου παρουσιάζει τη δική της συνταγή για την παραδοσιακή λαγάνα, το ψωμί που δεν λείπει ποτέ από τα τραπέζια της Καθαράς Δευτέρας και της Σαρακοστής.

Για την παρασκευή της χρειάζονται: 1 φακελάκι ξερή μαγιά, 300 ml χλιαρό νερό (όχι καυτό), 500 γραμμάρια σκληρό αλεύρι για ψωμί – ή μισό μισό με κίτρινο αλεύρι για πιο ζυμωτή υφή –, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή αλάτι, 1-2 πρέζες ζάχαρη και μπόλικο σουσάμι για επικάλυψη.

Η γνωστή μαγείρισσα προτείνει να ακολουθήσουμε πιστά τα βήματα για να πετύχουμε μια αφράτη και μυρωδάτη λαγάνα, ιδανική για να συνοδεύσει τα νηστίσιμα εδέσματα της περιόδου.

Χθες η αγαπημένη σεφ της ελληνικής κουζίνας, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μας δείχνει πώς να φτιάξουμε μια απολαυστική παραδοσιακή τυρόπιτα, εύκολα και γρήγορα στο σπίτι.

Με απλά υλικά και το γνωστό της μεράκι, η συνταγή υπόσχεται πλούσια γεύση και σίγουρη επιτυχία, ιδανική για οικογενειακό τραπέζι ή καθημερινό φαγητό που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά:

1 συσκευασία χωριάτικο φύλλο ή 6 σπιτικά χωριάτικα φύλλα

3 1/2 φλ. γάσλα φρέσκο

1/2 φλ. ελαιόλαδο

6 αβγά

600 γρ. φέτα βαρελίσια σκληρή

200 γρ. κεφαλογραβιέρα τριμμένη

250 γρ. ανθότυρο φρέσκο

λίγο αλάτι προαιρετικά πιπέρι