Η αγαπημένη σεφ της ελληνικής κουζίνας, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μας δείχνει πώς να φτιάξουμε μια απολαυστική παραδοσιακή τυρόπιτα, εύκολα και γρήγορα στο σπίτι.
Με απλά υλικά και το γνωστό της μεράκι, η συνταγή υπόσχεται πλούσια γεύση και σίγουρη επιτυχία, ιδανική για οικογενειακό τραπέζι ή καθημερινό φαγητό που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!
Υλικά:
1 συσκευασία χωριάτικο φύλλο ή 6 σπιτικά χωριάτικα φύλλα
3 1/2 φλ. γάσλα φρέσκο
1/2 φλ. ελαιόλαδο
6 αβγά
600 γρ. φέτα βαρελίσια σκληρή
200 γρ. κεφαλογραβιέρα τριμμένη
250 γρ. ανθότυρο φρέσκο
λίγο αλάτι προαιρετικά πιπέρι