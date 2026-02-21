Η αγαπημένη σεφ της ελληνικής κουζίνας, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μας δείχνει πώς να φτιάξουμε μια απολαυστική παραδοσιακή τυρόπιτα, εύκολα και γρήγορα στο σπίτι.

Με απλά υλικά και το γνωστό της μεράκι, η συνταγή υπόσχεται πλούσια γεύση και σίγουρη επιτυχία, ιδανική για οικογενειακό τραπέζι ή καθημερινό φαγητό που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!

Υλικά:

1 συσκευασία χωριάτικο φύλλο ή 6 σπιτικά χωριάτικα φύλλα

3 1/2 φλ. γάσλα φρέσκο

1/2 φλ. ελαιόλαδο

6 αβγά

600 γρ. φέτα βαρελίσια σκληρή

200 γρ. κεφαλογραβιέρα τριμμένη

250 γρ. ανθότυρο φρέσκο

λίγο αλάτι προαιρετικά πιπέρι