Στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς ετοίμασε μια συνταγή που συνδυάζει ζουμερά, γευστικά μπιφτέκια με μια αρωματική λεμονάτη σάλτσα, ιδανική για οικογενειακά γεύματα ή γιορτινά τραπέζια. Η αγαπημένη σεφ μας δείχνει βήμα-βήμα πώς να φτιάξουμε αυτό το πιάτο που θα κερδίσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Η βάση της συνταγής είναι η ποιότητα του κιμά. Η Αργυρώ προτείνει μοσχαρίσιο κιμά, μουστάρδα, μια μικρή ντομάτα και μπαγιάτικο ψωμί σε ψίχουλα για τη σωστή υφή. Το μυστικό για να μείνουν τα μπιφτέκια αφράτα είναι να μην ζυμώσουμε υπερβολικά τον κιμά, ενώ η προσθήκη ψιλοκομμένου κρεμμυδιού και αρωματικών, όπως ρίγανη και δυλοσμο, δίνει βάθος γεύσης.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συνταγής είναι η γεμιστή καρδιά των μπιφτεκιών. Η Αργυρώ χρησιμοποιεί γραβιέρα τριμμένη, τυλίγοντάς το μέσα στον κιμά πριν το ψήσιμο. Το αποτέλεσμα είναι κάθε μπουκιά να κρύβει μια λιωμένη, πλούσια γεύση που δένει τέλεια με τη λεμονάτη σάλτσα.

Η σάλτσα αποτελείται από φρέσκο λεμόνι, λίγο βούτυρο, ζωμό λαχανικών ή κρέατος, βούτυρο, λίγες πινελιές μπαχαρικών και μαϊντανό. Το κλασικό, ξινό-γλυκό προφίλ της λεμονάτης σάλτσας αναδεικνύει τη γεύση του μπιφτεκιού, χωρίς να την επισκιάζει. Η Αργυρώ προτείνει να περιχυθεί το μπιφτέκι με τη σάλτσα στο τέλος του ψησίματος, ώστε να απορροφήσει τα αρώματα αλλά να διατηρήσει την τραγανή επιφάνειά του.

Συνοδευτικά, μπορείτε να σερβίρετε πατάτες φούρνου ή μια δροσερή σαλάτα, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο και εντυπωσιακό γεύμα. Η συνταγή συνδυάζει την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με μια μοντέρνα πινελιά, ιδανική για όσους θέλουν εύκολα και γρήγορα αποτελέσματα χωρίς να θυσιάσουν τη γεύση.

Ακολουθώντας τα μυστικά και τις συμβουλές της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, τα ζουμερά μπιφτέκια γεμιστά με λεμονάτη σάλτσα θα γίνουν το αγαπημένο πιάτο της οικογένειας, που θα προκαλεί πάντα σχόλια θαυμασμού γύρω από το τραπέζι. Καλή σας απόλαυση!