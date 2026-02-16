Περισσότερες από 500.000 λαγάνες αναμένεται να φουρνίσουν την Καθαρά Δευτέρα (23/2) οι 620 αρτοποιοί του νομού Θεσσαλονίκης, με την τιμή να παραμένει σταθερή σε σχέση με πέρυσι, στα 2,50-2,60 ευρώ το τεμάχιο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ) και επικεφαλής του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας», Έλσα Κουκουμέρια, η πλειονότητα των καταναλωτών επιλέγει την παραδοσιακή εκδοχή. «Το 90% των καταναλωτών ‘ψηφίζει’ την παραδοσιακή λαγάνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι διατίθενται και γεμιστές επιλογές με ελιές, πιπεριές και μανιτάρια, οι οποίες πωλούνται – όπως και πέρυσι – από 3 έως 3,20 ευρώ το τεμάχιο.

Για την κίνηση της Καθαράς Δευτέρας, η κ. Κουκουμέρια εμφανίζεται αισιόδοξη και εκτιμά ότι οι καταναλωτές θα προτιμήσουν τον φούρνο της γειτονιάς τους, «γιατί η λαγάνα πρέπει να τρώγεται ζεστή», όπως σημειώνει.

Η παρασκευή της παραδοσιακής, χειροποίητης λαγάνας είναι μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 12 ώρες. Οι φούρνοι θα λειτουργήσουν από τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής έως τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, ώστε να καλύψουν τη ζήτηση, η οποία φτάνει κατά μέσο όρο τα 700 τεμάχια ανά κατάστημα.

Η λαγάνα, άζυμος άρτος με ιστορία που χάνεται στην αρχαιότητα, παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο του νηστίσιμου τραπεζιού της Πρωτονήστιμης Δευτέρας της Σαρακοστής, διατηρώντας ζωντανό ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά.

