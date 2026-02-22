«Έχω τελείως διαφορετικές ιδέες από τον πατέρα μου, αλλά έχω επηρεαστεί. Γιος του Κώστα Πλεύρη είμαι», ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στη διαδικτυακή εκπομπή Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Μου έδωσε όμως τη δυνατότητα ο πατέρας μου – και αυτό είναι μια αλήθεια – και να διαβάζω και να σχηματίσω μια αντίληψη και εγώ να γίνω ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν πιστεύει στα ολοκληρωτικά καθεστώτα», εξήγησε ο κ. Πλεύρης.

Σχετικά με το αν τσακώνονται για πολιτικά ζητήματα, ο κ. Πλευρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι ο πατέρας μου, όσο και αν δεν του φαίνεται είναι πολύ ανοιχτός στο κομμάτι του διαλόγου και της συζήτησης. Του άρεσε. Οπότε εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί μου έλεγε για το Σωκράτη, ότι ο Σωκράτης λέει ότι ακούμε τους επαΐοντες, δεν πρέπει να ακούμε τους πολλούς. Αν είσαι σε μια βάρκα, πρέπει να ακούς τον ειδικό και όχι να ακούς πολλούς και να μην πιστεύεις στη δημοκρατία. Εγώ του έλεγα ποιος θα κρίνει ότι είναι ο ειδικός και ο επαΐων. (…) Πολλές φορές μου έλεγε και για το καθεστώς της 21ης Απριλίου που είχε υπηρετήσει και το πίστευε, ότι ήταν καλό καθεστώς, ασφαλές».

«Στην πορεία λοιπόν, όταν πολιτεύτηκα με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, εξελέγην βουλευτής, προφανώς λόγω του ονόματος του πατέρα μου. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαι. Μετά εγώ έκανα μια στρατηγική επιλογή. Και γι’ αυτό πολλές φορές λέω ότι από το 2006 και μετά πολιτεύομαι μόνος μου πια, οπότε αξίζω να κρίνομαι για αυτά που λέω».

Αναφορικά με το αν βίωσε μπούλινγκ στο σχολείο ή στο Πανεπιστήμιο εξαιτίας των απόψεων του πατέρα του, ο κ. Πλεύρης απάντησε: «Όχι. Πρώτα απ’ όλα, βέβαια, ήμουν στο πρώτο Λύκειο Παπάγου, οπότε καταλαβαίνετε… Αλλά όχι, αυτό το οποίο υπέστη ήταν όταν μπήκα στη Νομική. Όχι, μπούλινγκ, αλλά θυμάμαι μπαίνω μέσα, βλέπω σε έναν τοίχο αμφιθεάτρου “θάνατος στον Πλεύρη”, που προφανώς αυτό πήγαινε στον πατέρα μου. (…) Οφείλω να σας πω ότι δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ακόμα και οι αριστερές παρατάξεις που υπήρχαν και ήξεραν ότι είμαι γιος του Κώστα Πλεύρη, δεν μπορώ να πω ότι ποτέ (σ.σ. ότι δέχθηκα μπούλινγκ). Αντιθέτως, εγώ μιλούσα με τα άτομα αυτά».

«Πάντοτε ήμουν της άποψης ότι έντιμα στην κοινή γνώμη ξεχωρίζεις τα πρόσωπα. Αυτός είναι ο πατέρας μου, με τη δική του ιστορία, με τα δικά του πιστεύω. Εγώ είμαι ο γιος, με τις δικές μου προσωπικές επιλογές».

Για τις επιλογές του πατέρα του στην προσωπική του ζωή, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα έγκειται στην έκθεση και τη δημοσιοποίηση. «Τον έπαιρνα ένα τηλέφωνο. Το έβαζα περισσότερο σαν γιος προς πατέρα, ότι δε μου άρεσαν κάποια πράγματα ή δε μου αρέσουν κάποια πράγματα. Όχι, ως προς τις επιλογές του, αλλά ως προς την έκθεση».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη στο Face2Face